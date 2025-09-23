Большинство украинцев еще те оптимисты: когда прогнозируют вступление Украины в ЕС

Большинство или же 42% наших соотечественников, участвовавших в опросе компании Info Sapiens по заказу Transparency International Ukraine, считают, что вступление Украины в ЕС состоится в течение ближайших 5 лет. Еще 22% отводят на этот процесс от 6 до 10 лет. В то же время 12% респондентов убеждены, что Украина никогда не станет членом Евросоюза.

Членство Украины в ЕС. Фото: из открытых источников

Социологи также выяснили, что идею вступления Украины в Европейский Союз поддерживает 74% граждан. Самый высокий уровень поддержки зафиксирован в Киеве (82%), на Западе (80%), Севере (78%) и в Центре (76%).

На Юге и Востоке показатели ниже — 69% и 64% соответственно. Против вступления выступают лишь 6% граждан, еще 18% не определились со своей позицией.

Украинцы связывают с ЕС улучшение будущего для детей (65%), установление мира (60%), экономический рост (60%) и повышение уровня жизни (59%).

Также среди ожиданий – новые возможности для трудоустройства (58%), преодоление коррупции (55%) и укрепление верховенства права (54%). В то же время только 2% опрошенных заявили, что не видят никаких преимуществ от интеграции.

Опрос проведен агентством Info Sapiens по заказу Transparency International Ukraine в июне-июле 2025 года. Участие приняли 1015 респондентов со всех подконтрольных Украине территорий.

