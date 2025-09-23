Більшість українців ще ті оптимісти: коли прогнозують вступ України до ЄС

Більшість чи 42% наших співвітчизників, які брали участь в опитуванні компанії Info Sapiens на замовлення Transparency International Ukraine, вважають, що вступ України до ЄС відбудеться протягом найближчих 5 років. Ще 22% відводять цей процес від 6 до 10 років. Водночас, 12% респондентів переконані, що Україна ніколи не стане членом Євросоюзу.

Соціологи також з’ясували, що ідею вступу України до Європейського Союзу підтримує 74% громадян. Найвищий рівень підтримки зафіксовано у Києві (82%), на Заході (80%), Півночі (78%) та в Центрі (76%).

На Півдні та Сході показники нижчі – 69% та 64% відповідно. Проти вступу виступають лише 6% громадян, ще 18% не визначились зі своєю позицією.

Українці пов'язують із ЄС покращення майбутнього для дітей (65%), встановлення миру (60%), економічне зростання (60%) та підвищення рівня життя (59%).

Також серед очікувань – нові можливості для працевлаштування (58%), подолання корупції (55%) та зміцнення верховенства права (54%). Водночас, лише 2% опитаних заявили, що не бачать жодних переваг від інтеграції.

Опитування проведене агентством Info Sapiens на замовлення Transparency International Ukraine у червні-липні 2025 року. Участь взяли 1015 респондентів із усіх підконтрольних Україні територій.

