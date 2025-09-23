logo_ukra

BTC/USD

112972

ETH/USD

4195.59

USD/UAH

41.38

EUR/UAH

48.73

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події Більшість українців ще ті оптимісти: коли прогнозують вступ України до ЄС
commentss НОВИНИ Всі новини

Більшість українців ще ті оптимісти: коли прогнозують вступ України до ЄС

Більшість українців пов'язують із ЄС покращення майбутнього для дітей

23 вересня 2025, 14:33
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Більшість чи 42% наших співвітчизників, які брали участь в опитуванні компанії Info Sapiens на замовлення Transparency International Ukraine, вважають, що вступ України до ЄС відбудеться протягом найближчих 5 років. Ще 22% відводять цей процес від 6 до 10 років. Водночас, 12% респондентів переконані, що Україна ніколи не стане членом Євросоюзу.

Більшість українців ще ті оптимісти: коли прогнозують вступ України до ЄС

Членство України у ЄС. Фото: з відкритих джерел

Соціологи також з’ясували, що ідею вступу України до Європейського Союзу підтримує 74% громадян. Найвищий рівень підтримки зафіксовано у Києві (82%), на Заході (80%), Півночі (78%) та в Центрі (76%).

На Півдні та Сході показники нижчі – 69% та 64% відповідно. Проти вступу виступають лише 6% громадян, ще 18% не визначились зі своєю позицією.

Українці пов'язують із ЄС покращення майбутнього для дітей (65%), встановлення миру (60%), економічне зростання (60%) та підвищення рівня життя (59%).

Також серед очікувань – нові можливості для працевлаштування (58%), подолання корупції (55%) та зміцнення верховенства права (54%). Водночас, лише 2% опитаних заявили, що не бачать жодних переваг від інтеграції.

Опитування проведене агентством Info Sapiens на замовлення Transparency International Ukraine у червні-липні 2025 року. Участь взяли 1015 респондентів із усіх підконтрольних Україні територій.

Читайте також на порталі "Коментарі" – 88% українців не бажають переїжджати за кордон для постійного проживання. Більшу перевагу еміграції віддають люди, яких відносять до бідного прошарку суспільства та молодь. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться у дослідженні соціологічної групи "Рейтинг".




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://ti-ukraine.org/news/try-chverti-ukrayintsiv-pidtrymuyut-vstup-ukrayiny-do-yevrosoyuzu/
Теги:

Новини

Всі новини