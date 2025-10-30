Чим для України закінчилася зустріч Трампа та Сі: як Києву вибудовувати стосунки з Пекіном

Рубрики
Після завершення зустрічі лідери США та КНР були небагатослівними. Сі Цзіньпін зовсім не згадав у своїй промові про Україну, а Трамп сказав, що Сі Цзіньпін допоможе Штатам у встановленні миру в Україні. Чи не склалося враження, що питання України відкладено на потім і війна продовжуватиметься? Як Києву надалі вибудовувати стосунки з Пекіном? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, зібравши думки експертів.
Дональд Трамп та Сі Цзіньпін. Фото: з відкритих джерел
Керуючий партнер "Національної антикризової групи", економічний та політичний експерт Тарас Загородній зазначив, що Китай просто не хоче навіть обговорювати питання можливого припинення війни в Україні, тому що Китай і так все влаштовує щодо війни Росії та України.
Щодо того, як вибудувати стосунки з Пекіном, експерт каже, що безпосередньо ми з Пекіном розмовляти не можемо, тому що, якщо ми тільки посунемося до Пекіна, то відразу ж можемо отримати дуже негативну реакцію з Вашингтона.
Співзасновник Аналітичної мережі "Research Solutions" Ігор Тишкевич вважає, що з огляду на всі ті обставини, які є у світі і, зокрема, навколо війни в Україні, можна очікувати на активізацію китайської політики на нашому напрямку. Зокрема призначення нового спецпредставника Пекіна з питань російсько-української війни. Тобто переговорника, який контактує з обома сторонами. Або, можливо, за аналогією зі США, двох груп – для Росії та України окремо, де питаннями для обговорення будуть не лише питання війни, а й післявоєнного співробітництва. Тут немає нічого нового – такий самий алгоритм використовують США. Китай з огляду на те, що Трамп "не зміг" реалізує аналогічний.
Підсумовуючи, Ігор Тишкевич зазначив, що окрім війни та миру варто пам'ятати про раціональність. І США, і КНР "зупинятимуть війну" заради чогось. Тобто реалізації деяких своїх планів у регіоні, а це означає, що потрібна зрозуміла конкретика та пропозиції в економіці та зовнішній політиці.
