Чим для України закінчилася зустріч Трампа та Сі: як Києву вибудовувати стосунки з Пекіном

Після завершення зустрічі лідери США та КНР були небагатослівними. Сі Цзіньпін зовсім не згадав у своїй промові про Україну, а Трамп сказав, що Сі Цзіньпін допоможе Штатам у встановленні миру в Україні. Чи не склалося враження, що питання України відкладено на потім і війна продовжуватиметься? Як Києву надалі вибудовувати стосунки з Пекіном? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, зібравши думки експертів.

Дональд Трамп та Сі Цзіньпін. Фото: з відкритих джерел

Потрібно демонструвати силу

Керуючий партнер "Національної антикризової групи", економічний та політичний експерт Тарас Загородній зазначив, що Китай просто не хоче навіть обговорювати питання можливого припинення війни в Україні, тому що Китай і так все влаштовує щодо війни Росії та України.

"Влаштовує їх Путін, який віддає свої ресурси в обмін на можливість продовжувати війну, він відволікає увагу США від Китаю. Отже, Китай все влаштовує", – зазначив співрозмовник порталу "Коментарі".

Щодо того, як вибудувати стосунки з Пекіном, експерт каже, що безпосередньо ми з Пекіном розмовляти не можемо, тому що, якщо ми тільки посунемося до Пекіна, то відразу ж можемо отримати дуже негативну реакцію з Вашингтона.

"З Пекіном можна розмовляти лише через європейців, якщо вони розмовлятимуть з ним. Це перше. А друге – далі треба демонструвати силу. В даному випадку добрим словом та пістолетом можна отримати більше, ніж просто добрим словом. Повинні бути або удари по Уренгою, або по Силі Сибіру. Все це потрібно для того, щоб продемонструвати Китаю силу, щоб вони самі прийшли розмовляти з нами. Тоді можна про щось говорити. Тому що світ збудований лише таким чином: якщо ти демонструєш силу, тоді з тобою розмовляють", – констатував Тарас Загородній.

Необхідно різко активізувати політику на китайському напрямку

Співзасновник Аналітичної мережі "Research Solutions" Ігор Тишкевич вважає, що з огляду на всі ті обставини, які є у світі і, зокрема, навколо війни в Україні, можна очікувати на активізацію китайської політики на нашому напрямку. Зокрема призначення нового спецпредставника Пекіна з питань російсько-української війни. Тобто переговорника, який контактує з обома сторонами. Або, можливо, за аналогією зі США, двох груп – для Росії та України окремо, де питаннями для обговорення будуть не лише питання війни, а й післявоєнного співробітництва. Тут немає нічого нового – такий самий алгоритм використовують США. Китай з огляду на те, що Трамп "не зміг" реалізує аналогічний.

"Що це означає для України? Необхідність різкої активізації політики на китайському напрямі. Вдавати, що "КНР не існує" більше не вийде. Китай уже у процесі. Причому, хай і без наснаги, але згодою США. А значить це сторона, з якою треба розмовляти. Зрештою, далеко не всі держави ЄС горіли бажанням допомагати Україні 2022-го, але регулярна комунікація допомогла. На китайському напрямі дров наламано багато. Але є велика кількість посередників, які важливі Пекіну і з якими у нас хороші відносини. Такими можуть бути, наприклад, Туреччина та Польща – якщо брати найближчих сусідів... Якщо ширше – ОАЕ, Саудівська Аравія, Казахстан, Пакистан, Єгипет. Вибір достатній. Працювати можна", – наголосив експерт.

Підсумовуючи, Ігор Тишкевич зазначив, що окрім війни та миру варто пам'ятати про раціональність. І США, і КНР "зупинятимуть війну" заради чогось. Тобто реалізації деяких своїх планів у регіоні, а це означає, що потрібна зрозуміла конкретика та пропозиції в економіці та зовнішній політиці.

