Чем для Украины закончилась встреча Трампа и Си: как Киеву выстраивать отношения с Пекином

Кравцев Сергей
По завершению встречи лидеры США и КНР были немногословными. Си Цзиньпин вовсе не упомянул в своей речи об Украине, а Трамп сказал, что Си Цзиньпин поможет Штатам в установлении мира в Украине. Не сложилось ли впечатление, что вопрос Украины отложен на потом и война будет продолжаться? Как Киеву в дальнейшем выстраивать отношения с Пекином? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, собрав мнения экспертов.
Дональд Трамп и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников
Управляющий партнер "Национальной антикризисной группы", экономический и политический эксперт Тарас Загородний отметил, что Китай просто не хочет даже обсуждать вопрос возможного прекращения войны в Украине, потому что Китай и так всё устраивает в отношении войны России и Украины.
Относительно того, как выстроить отношения с Пекином эксперт говорит, что напрямую мы с Пекином разговаривать не можем, потому что, если мы только сунемся в Пекин, то сразу же можем получить очень негативную реакцию с Вашингтона.
Соучредитель Аналитической сети "Research Solutions" Игорь Тышкевич считает, что, учитывая все те обстоятельства, которые есть в мире и, в частности, вокруг войны в Украине, можно ожидать активизации китайской политики на нашем направлении. В частности, назначение нового спецпредставителя Пекина по вопросам российско-украинской войны. То есть переговорщика, контактирующего с обеими сторонами. Или, возможно, по аналогии с США, двух групп – для России и для Украины отдельно, где вопросами для обсуждения будут не только вопросы войны, но и послевоенного сотрудничества. Тут нет ничего нового — такой же алгоритм используют США. Китай, учитывая, что Трамп "не смог" реализует аналогичный.
Подытоживая, Игорь Тышкевич отметил, что кроме войны и мира стоит помнить о рациональности. И США, и КНР будут "останавливать войну" ради чего-то. То есть реализации неких своих планов в регионе, а это значит нужна конкретика и предложения в экономике и внешней политике.
