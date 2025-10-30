Чем для Украины закончилась встреча Трампа и Си: как Киеву выстраивать отношения с Пекином

По завершению встречи лидеры США и КНР были немногословными. Си Цзиньпин вовсе не упомянул в своей речи об Украине, а Трамп сказал, что Си Цзиньпин поможет Штатам в установлении мира в Украине. Не сложилось ли впечатление, что вопрос Украины отложен на потом и война будет продолжаться? Как Киеву в дальнейшем выстраивать отношения с Пекином? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, собрав мнения экспертов.

Дональд Трамп и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Нужно демонстрировать силу

Управляющий партнер "Национальной антикризисной группы", экономический и политический эксперт Тарас Загородний отметил, что Китай просто не хочет даже обсуждать вопрос возможного прекращения войны в Украине, потому что Китай и так всё устраивает в отношении войны России и Украины.

"Их устраивает Путин, который отдаёт свои ресурсы в обмен на возможность продолжать войну, он отвлекает внимание США от Китая. Так что Китай всё устраивает", – отметил собеседник портала "Комментарии".

Относительно того, как выстроить отношения с Пекином эксперт говорит, что напрямую мы с Пекином разговаривать не можем, потому что, если мы только сунемся в Пекин, то сразу же можем получить очень негативную реакцию с Вашингтона.

"С Пекином можно разговаривать только через европейцев, если они будут с ним разговаривать. Это первое. А второе – дальше надо демонстрировать силу. В данном случае добрым словом и пистолетом можно получить больше, чем просто добрым словом. Должны быть либо удары по Уренгою, либо о по Силе Сибири. Все это нужно для того, чтобы продемонстрировать Китаю силу, чтобы они пришли сами разговаривать с нами. Тогда можно о чём-то говорить. Потому что мир построен только таким образом: если ты демонстрируешь силу, тогда с тобой разговаривают", – констатировал Тарас Загородний.

Необходимо резко активизировать политику на китайском направлении

Соучредитель Аналитической сети "Research Solutions" Игорь Тышкевич считает, что, учитывая все те обстоятельства, которые есть в мире и, в частности, вокруг войны в Украине, можно ожидать активизации китайской политики на нашем направлении. В частности, назначение нового спецпредставителя Пекина по вопросам российско-украинской войны. То есть переговорщика, контактирующего с обеими сторонами. Или, возможно, по аналогии с США, двух групп – для России и для Украины отдельно, где вопросами для обсуждения будут не только вопросы войны, но и послевоенного сотрудничества. Тут нет ничего нового — такой же алгоритм используют США. Китай, учитывая, что Трамп "не смог" реализует аналогичный.

"Что это означает для Украины? Необходимость резкой активизации политики на китайском направлении. Делать вид, что "КНР не существует" больше не получится. Китай уже в процессе. Причём с, пусть и без воодушевлённого, но согласием США. А значит это сторона, с которой надо разговаривать. В конце концов, далеко не все государства ЕС горели желанием помогать Украине в 2022-м, но регулярная коммуникация помогла. На китайском направлении дров наломано много. Но зато есть большое количество посредников, которые важны Пекину и с которыми у нас хорошие отношения. Такими могут быть, например, Турция и Польша – если брать ближайших соседей... Если шире — ОАЭ, Саудовская Аравия, Казахстан, Пакистан, Египет. Выбор достаточный. Работать можно", – отметил эксперт.

Подытоживая, Игорь Тышкевич отметил, что кроме войны и мира стоит помнить о рациональности. И США, и КНР будут "останавливать войну" ради чего-то. То есть реализации неких своих планов в регионе, а это значит нужна конкретика и предложения в экономике и внешней политике.

Читайте также на портале "Комментарии" - а, как же нейтральность Китая: разведка США раскрыла впечатляющие факты о поставках для войны РФ.