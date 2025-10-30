А, как же нейтральность Китая: разведка США раскрыла впечатляющие факты о поставках для войны РФ

Несмотря на заявления Пекина, что Китай не снабжает Москву летальным оружием, неофициальные доклады для Госдепартамента США и европейских правительств свидетельствуют о другом. Китайские компании активно снабжают России критически важными компонентами для производства беспилотников, применяемых в войне против Украины. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет "The Wall Street Journal".

Путин и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

В публикации отмечается, в частности, в прошлом году Россия импортировала более 3,3 миллионов двигателей в компании Shenzhen Kiosk Electronic Co. Эти двигатели хотя и могут использоваться в бытовой технике, оказываются в производстве беспилотников FPV для атак на украинских военных и гражданских.

Американская разведка установила, что конечным получателем является московская компания Рустакт, которую украинская разведка идентифицировала как производителя беспилотников. В декабре 2024 года ЕС ввел санкции против Рустакта за поддержку российских военных.

За период с июля 2023 года по февраль 2025 года "Рустакт" импортировал китайской продукции на сумму около 294 млн долларов, из них более 83 млн долларов — электродвигатели. После введения санкций торговля не прекратилась, а структура поставок свидетельствует о том, что "Рустакт" выполняет роль логистического центра для других производителей беспилотников в России.

Кроме FPV Китай поставляет компоненты для беспилотников большой дальности, включая тип "Шахед". Это двигатели, навигационные системы и литиево-полимерные аккумуляторы.

Аналитики обращают внимание, что масштабы поставок свидетельствуют о роли Китая как "ключевого внешнего поставщика" российской военной промышленности. Доклады призывают к введению вторичных санкций против китайских компаний, поддерживающих военные амбиции Москвы, чтобы ограничить поставки компонентов для беспилотников и других вооружений.

