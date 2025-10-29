Генштаб заінтригував заявою про нові удари по паливній інфраструктурі РФ

Рубрики
У ніч проти 29 жовтня українські захисники здійснили серію точних ударів по стратегічних об'єктах військово-промислового комплексу Росії. Під вогнем опинилися одразу три підприємства. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.
Безпілотник. Фото: з відкритих джерел
Зазначається, що в ніч на 29 жовтня підрозділи Сил оборони вразили два нафтопереробні заводи, задіяні в забезпеченні армії країни-агресора. На території підприємств зафіксовано вибухи та пожежі.
За інформацією Генштабу, уражено Новоспаський НПЗ у населеному пункті Новоспаське, Ульянівська область РФ.
Цей нафтопереробний завод входить до складу холдингу "Промінвест". Головний напрямок діяльності — первинна переробка вуглеводнів. Об’єм переробки становить 600 тисяч тонн нафти на рік (0,2% загальної російської переробки).
Завод виробляє бензин, дизпаливо та мазут, а також забезпечує паливом внутрішнє споживання РФ та здійснює експорт нафтопродуктів.
Також вражений Марійський НПЗ у населеному пункті Табашине, республіка Марій Ел. На об'єкті було зафіксовано вибухи та пожежу.
Завод забезпечує внутрішні потреби Приволзького федерального округу. Проектна потужність переробки — 1,3 млн. тонн на рік, що становить 0,5% усієї переробки РФ. Він також має дві установки первинної переробки нафти та встановлення вакуумної переробки мазуту.
Крім того, вітчизняні ударні безпілотники цієї ночі уразили Будьоновський газопереробний завод у місті Будьоновськ Ставропольського краю РФ.
Зафіксовано влучення у виробничу установку ГПУ-1. Проектна потужність переробки цього ГПЗ – 2,2 млрд куб. м газу на рік. Забезпечує газом низку підприємств у регіоні та є джерелом сировини для нафтохімічної галузі.
