Генштаб заінтригував заявою про нові удари по паливній інфраструктурі РФ

У ніч проти 29 жовтня українські захисники здійснили серію точних ударів по стратегічних об'єктах військово-промислового комплексу Росії. Під вогнем опинилися одразу три підприємства. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Безпілотник. Фото: з відкритих джерел

Зазначається, що в ніч на 29 жовтня підрозділи Сил оборони вразили два нафтопереробні заводи, задіяні в забезпеченні армії країни-агресора. На території підприємств зафіксовано вибухи та пожежі.

За інформацією Генштабу, уражено Новоспаський НПЗ у населеному пункті Новоспаське, Ульянівська область РФ.

Цей нафтопереробний завод входить до складу холдингу "Промінвест". Головний напрямок діяльності — первинна переробка вуглеводнів. Об’єм переробки становить 600 тисяч тонн нафти на рік (0,2% загальної російської переробки).

Завод виробляє бензин, дизпаливо та мазут, а також забезпечує паливом внутрішнє споживання РФ та здійснює експорт нафтопродуктів.

Також вражений Марійський НПЗ у населеному пункті Табашине, республіка Марій Ел. На об'єкті було зафіксовано вибухи та пожежу.

Завод забезпечує внутрішні потреби Приволзького федерального округу. Проектна потужність переробки — 1,3 млн. тонн на рік, що становить 0,5% усієї переробки РФ. Він також має дві установки первинної переробки нафти та встановлення вакуумної переробки мазуту.

"Результати місій та ступінь завданих збитків уточнюються", — додали в Генштабі.

Крім того, вітчизняні ударні безпілотники цієї ночі уразили Будьоновський газопереробний завод у місті Будьоновськ Ставропольського краю РФ.

Зафіксовано влучення у виробничу установку ГПУ-1. Проектна потужність переробки цього ГПЗ – 2,2 млрд куб. м газу на рік. Забезпечує газом низку підприємств у регіоні та є джерелом сировини для нафтохімічної галузі.

"Виведення з ладу потужностей зазначених підприємств на території РФ знижує можливості російської армії у веденні бойових дій. Сили оборони України продовжують реалізувати заходи, спрямовані на припинення збройної агресії РФ проти України. Далі буде...", — наголосили у Генштабі.

