logo_ukra

BTC/USD

111118

ETH/USD

3942.88

USD/UAH

42.01

EUR/UAH

48.87

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Генштаб заінтригував заявою про нові удари по паливній інфраструктурі РФ
commentss НОВИНИ Всі новини

Генштаб заінтригував заявою про нові удари по паливній інфраструктурі РФ

Після нічних ударів підтверджено серію влучень до РФ і на тимчасово окупованих територіях

29 жовтня 2025, 14:54
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

У ніч проти 29 жовтня українські захисники здійснили серію точних ударів по стратегічних об'єктах військово-промислового комплексу Росії. Під вогнем опинилися одразу три підприємства. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Генштаб заінтригував заявою про нові удари по паливній інфраструктурі РФ

Безпілотник. Фото: з відкритих джерел

Зазначається, що в ніч на 29 жовтня підрозділи Сил оборони вразили два нафтопереробні заводи, задіяні в забезпеченні армії країни-агресора. На території підприємств зафіксовано вибухи та пожежі.

За інформацією Генштабу, уражено Новоспаський НПЗ у населеному пункті Новоспаське, Ульянівська область РФ.

Цей нафтопереробний завод входить до складу холдингу "Промінвест". Головний напрямок діяльності — первинна переробка вуглеводнів. Об’єм переробки становить 600 тисяч тонн нафти на рік (0,2% загальної російської переробки).

Завод виробляє бензин, дизпаливо та мазут, а також забезпечує паливом внутрішнє споживання РФ та здійснює експорт нафтопродуктів.

Також вражений Марійський НПЗ у населеному пункті Табашине, республіка Марій Ел. На об'єкті було зафіксовано вибухи та пожежу.

Завод забезпечує внутрішні потреби Приволзького федерального округу. Проектна потужність переробки — 1,3 млн. тонн на рік, що становить 0,5% усієї переробки РФ. Він також має дві установки первинної переробки нафти та встановлення вакуумної переробки мазуту.

"Результати місій та ступінь завданих збитків уточнюються", — додали в Генштабі.

Крім того, вітчизняні ударні безпілотники цієї ночі уразили Будьоновський газопереробний завод у місті Будьоновськ Ставропольського краю РФ.

Зафіксовано влучення у виробничу установку ГПУ-1. Проектна потужність переробки цього ГПЗ – 2,2 млрд куб. м газу на рік. Забезпечує газом низку підприємств у регіоні та є джерелом сировини для нафтохімічної галузі.

"Виведення з ладу потужностей зазначених підприємств на території РФ знижує можливості російської армії у веденні бойових дій. Сили оборони України продовжують реалізувати заходи, спрямовані на припинення збройної агресії РФ проти України. Далі буде...", — наголосили у Генштабі.

Читайте також на порталі "Коментарі" — закриті аеропорти, вибухи в Москві та інших містах: який апокаліпсис почався в РФ.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/30815
Теги:

Новини

Всі новини