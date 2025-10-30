А, як же нейтральність Китаю: розвідка США розкрила вражаючі факти про постачання для війни РФ

Попри заяви Пекіна, що Китай не постачає Москві летальну зброю, неофіційні доповіді для Держдепартаменту США та європейських урядів свідчать про інше. Китайські компанії активно постачають Росії критично важливі компоненти для виробництва безпілотників, які застосовуються у війні проти України. Як інформує портал "Коментарі", про це пише "The Wall Street Journal".

Путін та Сі Цзіньпін. Фото: з відкритих джерел

В публікації зазначається, зокрема, минулого року Росія імпортувала понад 3,3 мільйона двигунів у компанії Shenzhen Kiosk Electronic Co. Ці двигуни, хоч і можуть використовуватися у побутовій техніці, опиняються у виробництві безпілотників FPV для атак на українських військових та цивільних.

Американська розвідка встановила, що кінцевим одержувачем є московська компанія “Рустакт”, яку українська розвідка ідентифікувала як виробника безпілотників. У грудні 2024 року ЄС запровадив санкції проти “Рустакту” за підтримку російських військових.

За період з липня 2023 року до лютого 2025 року “Рустакт” імпортував китайської продукції на суму близько 294 млн доларів, з них понад 83 млн доларів – електродвигуни. Після запровадження санкцій торгівля не припинилася, а структура поставок свідчить, що “Рустакт” виконує роль логістичного центру для інших виробників безпілотників у Росії.

Крім FPV, Китай постачає компоненти для безпілотників великої дальності, включаючи тип “Шахед”. Це двигуни, навігаційні системи та літій-полімерні акумулятори.

Аналітики звертають увагу, що масштаби поставок свідчать про роль Китаю як “ключового зовнішнього постачальника” російської військової промисловості. Доповіді закликають до введення вторинних санкцій проти китайських компаній, які підтримують військові амбіції Москви, щоб обмежити постачання компонентів для безпілотників та інших озброєнь.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Генштаб заінтригував заявою про нові удари по паливній інфраструктурі РФ.



