Что сказал Си Цзиньпин после встречи с Трампом: вспомнил ли о войне в Украине

Кравцев Сергей
Торгово-экономические связи должны быть главным фактором отношений Китая и Соединенных Штатов. Кроме того, Китай и США могут вместе работать на благо всего мира. Об этом заявил лидер Китая Си Цзиньпин после встречи с президентом США Дональдом Трампом.
Трамп и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников
По его словам, торгово-экономические группы США и Китая достигли базового консенсуса по решению основных проблем.
Глава КНР также призвал экономические и торговые команды обеих сторон заниматься решением накопившихся проблем и расширять список сотрудничества на основе принципов равенства, уважения и взаимной выгоды.
По его словам, торгово-экономические связи должны оставаться движущей силой отношений Китая и США, а не быть камнем преткновения.
Также Китай и США должны поддерживать взаимодействие на всех уровнях и по всем каналам для улучшения взаимопонимания.
Кроме того, по его словам, Китай и США могут вместе работать для достижения более значимых целей на благо всего мира. Так, Китай в 2026-м примет саммит АТЭС, а США — G20, сторонам следует поддерживать друг друга и стремиться к положительным итогам обоих саммитов.
