Трамп рассказал, о чем удалось договориться с Си Цзиньпинем

Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп оценил встречу с лидером КНР Си Цзиньпинем на 12 баллов и рассказал, что удалось договориться с лидером КНР о его визите в Китай, после чего ожидать визита Си в США. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Clash Report.
Трамп и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников
После завершения встречи на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в городе Кенджу Дональд Трамп и Си Цзиньпин не делали заявлений для прессы.
Впрочем, Трамп пообещал, что по результатам переговоров будет опубликовано заявление.
Также президент США сказал, что договорился с Си Цзиньпинем о визите в Китай.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай присоединится к усилиям Вашингтона по завершению войны в Украине.