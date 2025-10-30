Трамп рассказал, о чем удалось договориться с Си Цзиньпинем

Президент США Дональд Трамп оценил встречу с лидером КНР Си Цзиньпинем на 12 баллов и рассказал, что удалось договориться с лидером КНР о его визите в Китай, после чего ожидать визита Си в США. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Clash Report.

Трамп и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

После завершения встречи на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в городе Кенджу Дональд Трамп и Си Цзиньпин не делали заявлений для прессы.

Впрочем, Трамп пообещал, что по результатам переговоров будет опубликовано заявление.

"Но в целом, я думаю, по шкале от нуля до 10, где 10 — лучший вариант, я бы сказал, что встреча была на 12. Я думаю, что это была 12", — сказал американский лидер.

Также президент США сказал, что договорился с Си Цзиньпинем о визите в Китай.

"Я поеду в Китай в апреле, а он приедет сюда где-то после этого, то ли во Флориду, Палм-Бич, или в Вашингтон, округ Колумбия", — отметил Дональд Трамп.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай присоединится к усилиям Вашингтона по завершению войны в Украине.

"Оба будем работать вместе, чтобы посмотреть, сможем ли чего-то достичь. Мы соглашаемся, что стороны, знаете, крепко сцепились и воюют, и иногда приходится позволить им воевать, пожалуй. Это безумие. Но он поможет нам, и мы будем работать вместе над вопросом Украины", — заявил глава Белого дома.



