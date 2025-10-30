logo_ukra

Трамп розповів, про що вдалося домовитися із Сі Цзіньпінем

Трамп оцінив зустріч із Сі Цзіньпінем на "12 з 10"

30 жовтня 2025, 08:02
Президент США Дональд Трамп оцінив зустріч із лідером КНР Сі Цзіньпінем на 12 балів і розповів, що вдалося домовитися з лідером КНР про його візит до Китаю, після чого чекати на візит Сі до США. Як інформує портал "Коментарі", про це повідомляє Clash Report.

Трамп розповів, про що вдалося домовитися із Сі Цзіньпінем

Трамп та Сі Цзіньпін. Фото: з відкритих джерел

Після завершення зустрічі на полях саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у місті Кенджу Дональд Трамп та Сі Цзіньпін не робили заяв для преси.

Втім, Трамп пообіцяв, що за результатами переговорів буде опублікована заява.

"Але загалом, я думаю, за шкалою від нуля до 10, де 10 – найкращий варіант, я б сказав, що зустріч була на 12. Я думаю, що це була 12", – сказав американський лідер.

Також президент США сказав, що домовився із Сі Цзіньпінем про візит до Китаю.

"Я поїду до Китаю у квітні, а він приїде сюди десь після цього, чи то у Флориду, Палм-Біч, чи до Вашингтона, округ Колумбія", — зазначив Дональд Трамп.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент США Дональд Трамп зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпінем у Південній Кореї. Серед тем їх переговорів – торговельна війна, агресія Росії проти України та можливі шляхи її припинення.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Китай приєднається до зусиль Вашингтона щодо завершення війни в Україні.

"Обидва працюватимемо разом, щоб подивитися, чи зможемо чогось досягти. Ми погоджуємося, що сторони, знаєте, міцно зчепилися і воюють, і іноді доводиться дозволити їм воювати, мабуть. Це божевілля. Але він допоможе нам, і ми працюватимемо разом над питанням України", — заявив глава Білого дому.




