Трамп розповів, про що вдалося домовитися із Сі Цзіньпінем

Президент США Дональд Трамп оцінив зустріч із лідером КНР Сі Цзіньпінем на 12 балів і розповів, що вдалося домовитися з лідером КНР про його візит до Китаю, після чого чекати на візит Сі до США. Як інформує портал "Коментарі", про це повідомляє Clash Report.

Трамп та Сі Цзіньпін. Фото: з відкритих джерел

Після завершення зустрічі на полях саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у місті Кенджу Дональд Трамп та Сі Цзіньпін не робили заяв для преси.

Втім, Трамп пообіцяв, що за результатами переговорів буде опублікована заява.

"Але загалом, я думаю, за шкалою від нуля до 10, де 10 – найкращий варіант, я б сказав, що зустріч була на 12. Я думаю, що це була 12", – сказав американський лідер.

Також президент США сказав, що домовився із Сі Цзіньпінем про візит до Китаю.

"Я поїду до Китаю у квітні, а він приїде сюди десь після цього, чи то у Флориду, Палм-Біч, чи до Вашингтона, округ Колумбія", — зазначив Дональд Трамп.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Китай приєднається до зусиль Вашингтона щодо завершення війни в Україні.

"Обидва працюватимемо разом, щоб подивитися, чи зможемо чогось досягти. Ми погоджуємося, що сторони, знаєте, міцно зчепилися і воюють, і іноді доводиться дозволити їм воювати, мабуть. Це божевілля. Але він допоможе нам, і ми працюватимемо разом над питанням України", — заявив глава Білого дому.



