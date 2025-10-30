Трамп розповів, про що вдалося домовитися із Сі Цзіньпінем

Рубрики
Президент США Дональд Трамп оцінив зустріч із лідером КНР Сі Цзіньпінем на 12 балів і розповів, що вдалося домовитися з лідером КНР про його візит до Китаю, після чого чекати на візит Сі до США. Як інформує портал "Коментарі", про це повідомляє Clash Report.
Трамп та Сі Цзіньпін. Фото: з відкритих джерел
Після завершення зустрічі на полях саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у місті Кенджу Дональд Трамп та Сі Цзіньпін не робили заяв для преси.
Втім, Трамп пообіцяв, що за результатами переговорів буде опублікована заява.
Також президент США сказав, що домовився із Сі Цзіньпінем про візит до Китаю.
Читайте також на порталі "Коментарі" — президент США Дональд Трамп зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпінем у Південній Кореї. Серед тем їх переговорів – торговельна війна, агресія Росії проти України та можливі шляхи її припинення.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Китай приєднається до зусиль Вашингтона щодо завершення війни в Україні.