Що сказав Сі Цзіньпін після зустрічі з Трампом: чи згадав про війну в Україні

Торгово-економічні зв'язки мають бути головним чинником відносин Китаю та Сполучених Штатів. Крім того, Китай та США можуть разом працювати на благо всього світу. Про це заявив лідер Китаю Сі Цзіньпін після зустрічі із президентом США Дональдом Трампом.

Трамп та Сі Цзіньпін. Фото: з відкритих джерел

"Торгово-економічна взаємодія має залишатися рушійною силою зв'язків, а не перешкодою або джерелом конфліктів. Важливо зосередитися на довгострокових вигодах, які приносить співробітництво, а не впадати в хибне коло відплати", — заявив лідер Китаю.

За його словами, торговельно-економічні групи США та Китаю досягли базового консенсусу щодо вирішення основних проблем.

"Протягом багатьох років я неодноразово публічно заявляв, що Китай та Сполучені Штати мають бути партнерами та друзями. Цьому нас навчила історія, і цього вимагає реальність", — додав Сі Цзіньпін.

Глава КНР також закликав економічні та торгові команди обох сторін займатися вирішенням проблем, що накопичилися, і розширювати список співробітництва на основі принципів рівності, поваги та взаємної вигоди.

За його словами, торговельно-економічні зв'язки мають залишатися рушійною силою відносин Китаю та США, а не бути каменем спотикання.

Також Китай та США мають підтримувати взаємодію на всіх рівнях та по всіх каналах для покращення взаєморозуміння.

Крім того, за його словами, Китай та США можуть разом працювати для досягнення значущих цілей на благо всього світу. Так, Китай 2026-го прийме саміт АТЕС, а США — G20, сторонам слід підтримувати один одного і прагнути позитивних підсумків обох самітів.

