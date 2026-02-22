Нацполіція показала відео теракту у Львові: нові деталі про затриману підозрювану

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Національна поліція України оприлюднила відео моменту підготовки теракту у Львові, внаслідок якого загинула 23-річна поліцейська, ще 25 людей зазнали поранень. Інцидент стався 22 лютого близько 00:30 у центральній частині міста.
Нацполіція показала відео підготовки до теракту у Львові. Фото: Нацполіція
За даними поліції, здетонували саморобні вибухові пристрої, закладені у сміттєві баки. Серед постраждалих виявилися правоохоронці та цивільні. Одинадцять осіб госпіталізовані, шестеро поліцейських перебувають у тяжкому стані. Підозрювану у теракті у Львові затримали через 10 годин у Старому Самборі.
На оприлюднених Нацполіцією кадрах видно, як жінка закладає вибухівку, після чого зафіксовано момент її затримання. До спецоперації були залучені оперативники, слідчі, криміналісти, вибухотехніки, кінологи та співробітники кримінального аналізу.
Зловмисницею виявилася 33-річна мешканка Рівненської області. За версією слідства, вона діяла за вказівкою "куратора" російських спецслужб, самостійно виготовила вибухові пристрої та встановила їх у визначених місцях. Зловмисниці за теракт у Львові загрожує довічне ув’язнення.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в МВС заявили про "російський слід" у теракті у Львові.
Також "Коментарі" писали, що з'явилася перша реакція Зеленського на теракт у Львові. Як виявилося, затримана не одна підозрювана.