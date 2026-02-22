Нацполіція показала відео теракту у Львові: нові деталі про затриману підозрювану



















Національна поліція України оприлюднила відео моменту підготовки теракту у Львові, внаслідок якого загинула 23-річна поліцейська, ще 25 людей зазнали поранень. Інцидент стався 22 лютого близько 00:30 у центральній частині міста.

Нацполіція показала відео підготовки до теракту у Львові. Фото: Нацполіція

За даними поліції, здетонували саморобні вибухові пристрої, закладені у сміттєві баки. Серед постраждалих виявилися правоохоронці та цивільні. Одинадцять осіб госпіталізовані, шестеро поліцейських перебувають у тяжкому стані. Підозрювану у теракті у Львові затримали через 10 годин у Старому Самборі.

"У результаті спільних оперативних заходів поліцейські разом із прикордонниками 7 прикордонного Карпатського загону протягом кількох годин встановили місцезнаходження та затримали зловмисницю в контрольованому прикордонному районі міста Старий Самбір", — йдеться в заяві.

На оприлюднених Нацполіцією кадрах видно, як жінка закладає вибухівку, після чого зафіксовано момент її затримання. До спецоперації були залучені оперативники, слідчі, криміналісти, вибухотехніки, кінологи та співробітники кримінального аналізу.

Зловмисницею виявилася 33-річна мешканка Рівненської області. За версією слідства, вона діяла за вказівкою "куратора" російських спецслужб, самостійно виготовила вибухові пристрої та встановила їх у визначених місцях. Зловмисниці за теракт у Львові загрожує довічне ув’язнення.

