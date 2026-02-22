В МВС заявили про "російський слід" у теракті у Львові: що відомо

Рубрики
У теракті у Львові, що стався вночі 22 лютого, є всі підстави вбачати "російський слід". Про це заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, коментуючи перші результати розслідування вибухів у Львові.
"Російський слід" може бути у теракті у Львові. Фото з відкритих джерел
Після отримання інформації про вибухи Ігор Клименко терміново прибув до Львова та заслухав доповіді слідчих. Записи з камер відеоспостереження дозволили оперативно встановити маршрут руху підозрюваної та зафіксувати момент закладання вибухівки. Ймовірну виконавицю затримали вже за десять годин після підриву.
Унаслідок атаки загинула 23-річна патрульна поліцейська, ще 25 осіб отримали поранення. Частина з них правоохоронці та нацгвардійці, які прибули на виклик після першого вибуху й потрапили під повторну детонацію саморобного пристрою.
Політолог Олексій Кошель в ефірі Radio NV зазначив, що тактика терору давно використовується Кремлем як інструмент політики. Він нагадав про вибухи в Росії наприкінці 1990-х, які стали підґрунтям для ескалації війни в Чечні та зростання рейтингу Володимира Путіна.
За його словами, ризик терактів і провокацій з Росії може зростати, особливо під час майбутніх можливих виборів в Україні.
