В МВС заявили про "російський слід" у теракті у Львові: що відомо

У теракті у Львові, що стався вночі 22 лютого, є всі підстави вбачати "російський слід". Про це заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, коментуючи перші результати розслідування вибухів у Львові.

"Російський слід" може бути у теракті у Львові. Фото з відкритих джерел

Після отримання інформації про вибухи Ігор Клименко терміново прибув до Львова та заслухав доповіді слідчих. Записи з камер відеоспостереження дозволили оперативно встановити маршрут руху підозрюваної та зафіксувати момент закладання вибухівки. Ймовірну виконавицю затримали вже за десять годин після підриву.

"Не вперше ворог цілеспрямовано створює смертельні пастки для українських правоохоронців. І використовує при цьому завербованих наших громадян", – вказав Клименко на можливість зв’язку теракту у Львові та Росії.

Унаслідок атаки загинула 23-річна патрульна поліцейська, ще 25 осіб отримали поранення. Частина з них правоохоронці та нацгвардійці, які прибули на виклик після першого вибуху й потрапили під повторну детонацію саморобного пристрою.

Політолог Олексій Кошель в ефірі Radio NV зазначив, що тактика терору давно використовується Кремлем як інструмент політики. Він нагадав про вибухи в Росії наприкінці 1990-х, які стали підґрунтям для ескалації війни в Чечні та зростання рейтингу Володимира Путіна.

"Пам’ятаєте, Буйнакськ, Каширське шосе, загибель до 100 мирних жителів? І це стало підставами для розв’язання Другої російсько-чеченської війни і підґрунтям для виборчої кампанії. Тому до смерті ця людина буде використовувати такі технології", — сказав Кошель про можливий "російський слід" за вибухами у Львові.

За його словами, ризик терактів і провокацій з Росії може зростати, особливо під час майбутніх можливих виборів в Україні.

