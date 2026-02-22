Поліція затримала підозрювану у теракті у Львові: з'явилося перше фото затриманої

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Правоохоронці затримали імовірну виконавицю нічного теракту у центрі Львова, що стався 22 лютого. Про це повідомив Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. За його словами, затримання відбулося в одному з районних центрів, наразі з’ясовуються всі обставини пов’язані з вибухами у Львові.
Поліція затримала підозрювану у теракті у Львові. Фото: МВС
Ігор Клименко в коментарі "Суспільне" розповів про затримання підозрюваної в організації терактів у Львові.
За його словами наразі правоохоронці встановлюють інших осіб, які можуть бути причетними до теракту у Львові, зокрема й можливі замовники.
Згодом опублікували фото підозрюваної у теракті у Львові.
Фото підозрюваної у теракті у Львові
Мер Львова Андрій Садовий уточнив, що затримана за терактом у Львові є громадянкою України.
22 лютого сталися два вибухи в магазині на вулиці Данилишина, 20 в центрі Львова. Перший вибух прогримів о 00:30 після повідомлення про нібито проникнення в приміщення, другий стався при прибутті другого патрульного екіпажу.
Сила вибухів була такою, що у сусідніх будинках вилетіли шибки. Внаслідок теракту загинула 23-річна поліцейська, ще кілька десятків людей отримали поранення. У пресслужбі поліції Львівської області уточнили, що вибухи кваліфіковані як терористичний акт, а в магазині детонували саморобні вибухові пристрої.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв усе, що відомо про теракт у Львові: кількість поранених, загиблих та інші деталі вибухів.
Також "Коментарі" писали усе що відомо про загиблу під час теракту у Львові поліцейську Вікторію Шпильку.