Полиция задержала подозреваемую в теракте во Львове: появилось первое фото задержанной

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Правоохранители задержали вероятную исполнительницу ночного теракта в центре Львова, который произошел 22 февраля. Об этом сообщил Министр внутренних дел Игорь Клименко. По его словам, задержание произошло в одном из районных центров, выясняются все обстоятельства связанные со взрывами во Львове.
Полиция задержала подозреваемую в теракте во Львове. Фото: МВД
Игорь Клименко в комментарии "Общественное" рассказал о задержании подозреваемой в организации терактов во Львове.
По его словам, правоохранители устанавливают других лиц, которые могут быть причастны к теракту во Львове, в том числе и возможные заказчики.
Впоследствии опубликовали фото подозреваемой в теракте во Львове.
Фото подозреваемой в теракте во Львове
Мэр Львова Андрей Садовый уточнил, что задержанная по теракту во Львове гражданка Украины.
22 февраля произошли два взрыва в магазине по улице Данилишина, 20 в центре Львова. Первый взрыв прогремел в 00:30 после сообщения о якобы проникновении в помещение, второй произошел при прибытии второго патрульного экипажа.
Сила взрывов была такой, что в соседних домах вылетели стекла. В результате теракта погибла 23-летняя полицейская, еще несколько десятков человек получили ранения. В пресс-службе полиции Львовской области уточнили, что взрывы квалифицированы как террористический акт, а в магазине детонировали самодельные взрывные устройства.
Ранее портал "Комментарии" сообщал все, что известно о теракте во Львове: количество раненых, погибших и другие детали взрывов.
Также "Комментарии" писали все, что известно о погибшей во время теракта во Львове полицейской Виктории Шпилько.