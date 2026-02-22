Полиция задержала подозреваемую в теракте во Львове: появилось первое фото задержанной

Правоохранители задержали вероятную исполнительницу ночного теракта в центре Львова, который произошел 22 февраля. Об этом сообщил Министр внутренних дел Игорь Клименко. По его словам, задержание произошло в одном из районных центров, выясняются все обстоятельства связанные со взрывами во Львове.

Полиция задержала подозреваемую в теракте во Львове. Фото: МВД

Игорь Клименко в комментарии "Общественное" рассказал о задержании подозреваемой в организации терактов во Львове.

"Правоохранители задержали, вероятно, исполнительницу взрыва во Львове. Ее задержали в районном центре", — сказал Клименко.

По его словам, правоохранители устанавливают других лиц, которые могут быть причастны к теракту во Львове, в том числе и возможные заказчики.

"Мои искренние соболезнования родным и близким погибшей патрульной полицейской Виктории Шпильки. Ранены 25 человек. На данный момент в медучреждениях находятся 11 человек. Шесть правоохранителей — в тяжелом состоянии", — отметил Клименко.

Впоследствии опубликовали фото подозреваемой в теракте во Львове.

Фото подозреваемой в теракте во Львове

Мэр Львова Андрей Садовый уточнил, что задержанная по теракту во Львове гражданка Украины.

Что известно о теракте во Львове

22 февраля произошли два взрыва в магазине по улице Данилишина, 20 в центре Львова. Первый взрыв прогремел в 00:30 после сообщения о якобы проникновении в помещение, второй произошел при прибытии второго патрульного экипажа.

Сила взрывов была такой, что в соседних домах вылетели стекла. В результате теракта погибла 23-летняя полицейская, еще несколько десятков человек получили ранения. В пресс-службе полиции Львовской области уточнили, что взрывы квалифицированы как террористический акт, а в магазине детонировали самодельные взрывные устройства.

