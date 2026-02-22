logo

В МВД заявили о "российском следе" в теракте во Львове: что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

В МВД заявили о "российском следе" в теракте во Львове: что известно

МВД заявляет о возможном "российском следе" в теракте во Львове.

22 февраля 2026, 14:25
Автор:
avatar

Slava Kot

В теракте во Львове, который произошел ночью 22 февраля, есть все основания видеть "российский след". Об этом заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, комментируя первые результаты расследования взрывов во Львове.

В МВД заявили о "российском следе" в теракте во Львове: что известно

"Российский след" может находиться в теракте во Львове. Фото из открытых источников

После получения информации о взрывах Игорь Клименко срочно прибыл во Львов и заслушал доклад следователей. Записи камер видеонаблюдения позволили оперативно установить маршрут движения подозреваемой и зафиксировать момент закладки взрывчатки. Вероятную исполнительницу задержали уже через десять часов после подрыва.

"Не впервые враг целенаправленно создает смертельные ловушки для украинских стражей порядка. И использует при этом завербованных наших граждан", — указал Клименко на возможность связи теракта во Львове и России.

В результате атаки погибла 23-летняя патрульная полицейская, еще 25 человек получили ранения. Часть из них правоохранители и нацгвардейцы, прибывшие по вызову после первого взрыва и попавшие под повторную детонацию самодельного устройства.

Политолог Алексей Кошель в эфире Radio NV отметил, что тактика террора давно используется Кремлем как инструмент политики. Он напомнил о взрывах в России в конце 1990-х, которые стали основанием для эскалации войны в Чечне и ростом рейтинга Владимира Путина.

"Помните, Буйнакск, Каширское шоссе, гибель до 100 мирных жителей? И это стало основаниями для развязывания Второй российско-чеченской войны и основой для избирательной кампании. Поэтому до смерти этот человек будет использовать такие технологии", — сказал Кошель о возможном "российском следе" за взрывом во Львове.

По его словам, риск терактов и провокаций из России может возрастать, особенно во время предстоящих выборов в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что появилась первая реакция Зеленского на теракт во Львове. Как оказалось, задержана не одна подозреваемая.

Также "Комментарии" писали, что известно о 23-летней полицейской, погибшей во время взрывов во Львове.



