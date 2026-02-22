В МВД заявили о "российском следе" в теракте во Львове: что известно

В теракте во Львове, который произошел ночью 22 февраля, есть все основания видеть "российский след". Об этом заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, комментируя первые результаты расследования взрывов во Львове.

"Российский след" может находиться в теракте во Львове. Фото из открытых источников

После получения информации о взрывах Игорь Клименко срочно прибыл во Львов и заслушал доклад следователей. Записи камер видеонаблюдения позволили оперативно установить маршрут движения подозреваемой и зафиксировать момент закладки взрывчатки. Вероятную исполнительницу задержали уже через десять часов после подрыва.

"Не впервые враг целенаправленно создает смертельные ловушки для украинских стражей порядка. И использует при этом завербованных наших граждан", — указал Клименко на возможность связи теракта во Львове и России.

В результате атаки погибла 23-летняя патрульная полицейская, еще 25 человек получили ранения. Часть из них правоохранители и нацгвардейцы, прибывшие по вызову после первого взрыва и попавшие под повторную детонацию самодельного устройства.

Политолог Алексей Кошель в эфире Radio NV отметил, что тактика террора давно используется Кремлем как инструмент политики. Он напомнил о взрывах в России в конце 1990-х, которые стали основанием для эскалации войны в Чечне и ростом рейтинга Владимира Путина.

"Помните, Буйнакск, Каширское шоссе, гибель до 100 мирных жителей? И это стало основаниями для развязывания Второй российско-чеченской войны и основой для избирательной кампании. Поэтому до смерти этот человек будет использовать такие технологии", — сказал Кошель о возможном "российском следе" за взрывом во Львове.

По его словам, риск терактов и провокаций из России может возрастать, особенно во время предстоящих выборов в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что появилась первая реакция Зеленского на теракт во Львове. Как оказалось, задержана не одна подозреваемая.

Также "Комментарии" писали, что известно о 23-летней полицейской, погибшей во время взрывов во Львове.