Нацполиция показала видео теракта во Львове: новые детали о задержанной подозреваемой

Национальная полиция Украины обнародовала видео момента подготовки теракта во Львове, в результате которого погибла 23-летняя полицейская, еще 25 человек получили ранения. Инцидент произошел 22 февраля около 00:30 в центральной части города.
По данным полиции, сдетонировали самодельные взрывные устройства, заложенные в мусорные баки. Среди пострадавших оказались правоохранители и гражданские. Одиннадцать человек госпитализированы, шесть полицейских находятся в тяжелом состоянии. Подозреваемую в теракте во Львове задержали через 10 часов в Старом Самборе.
На обнародованных Нацполицией кадрах видно, как женщина закладывает взрывчатку, после чего зафиксирован момент ее задержания. В спецоперацию были привлечены оперативники, следователи, криминалисты, взрывотехники, кинологи и сотрудники криминального анализа.
Злоумышленницей оказалась 33-летняя жительница Ровенской области. По версии следствия она действовала по указанию "куратора" российских спецслужб, самостоятельно изготовила взрывные устройства и установила их в определенных местах. Злоумышленнице за теракт во Львове грозит пожизненное заключение.
