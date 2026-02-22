Нацполиция показала видео теракта во Львове: новые детали о задержанной подозреваемой



















Национальная полиция Украины обнародовала видео момента подготовки теракта во Львове, в результате которого погибла 23-летняя полицейская, еще 25 человек получили ранения. Инцидент произошел 22 февраля около 00:30 в центральной части города.

Нацполиция показала видеоподготовку к теракту во Львове. Фото: Нацполиция

По данным полиции, сдетонировали самодельные взрывные устройства, заложенные в мусорные баки. Среди пострадавших оказались правоохранители и гражданские. Одиннадцать человек госпитализированы, шесть полицейских находятся в тяжелом состоянии. Подозреваемую в теракте во Львове задержали через 10 часов в Старом Самборе.

"В результате совместных оперативных мероприятий полицейские вместе с пограничниками 7 пограничного Карпатского отряда в течение нескольких часов установили местонахождение и задержали злоумышленницу в контролируемом пограничном районе города Старый Самбор", — говорится в заявлении.

На обнародованных Нацполицией кадрах видно, как женщина закладывает взрывчатку, после чего зафиксирован момент ее задержания. В спецоперацию были привлечены оперативники, следователи, криминалисты, взрывотехники, кинологи и сотрудники криминального анализа.

Злоумышленницей оказалась 33-летняя жительница Ровенской области. По версии следствия она действовала по указанию "куратора" российских спецслужб, самостоятельно изготовила взрывные устройства и установила их в определенных местах. Злоумышленнице за теракт во Львове грозит пожизненное заключение.

