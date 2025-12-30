logo_ukra

BTC/USD

88329

ETH/USD

2973.88

USD/UAH

42.39

EUR/UAH

49.86

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Кримінал На Дніпропетровщині ВІЛ-інфікований зловмисник згвалтував дитину
commentss НОВИНИ Всі новини

На Дніпропетровщині ВІЛ-інфікований зловмисник згвалтував дитину

На Дніпропетровщині чоловік з ВІЛ-позитивним статусом схопив дітей, скориставшись відсутністю батьків, і вчинив наругу над малолітньою дівчинкою.

30 грудня 2025, 19:13
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Проніна Анна

На Дніпропетровщині засудили 39-річного чоловіка з  ВІЛ-позитивним статусом, який вчинив сексуальне насильство щодо дитини. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

На Дніпропетровщині ВІЛ-інфікований зловмисник згвалтував дитину

Злочинець з ВІЛ на Дніпропетровщині згвалтував дитину і хотів навмисне її заразити

Засуджений зайшов до будинку, повідомляє прокуратура, в якому раніше мешкала його знайома. Але на той час її будинок орендувала інша родина — мати з двома дітьми, яка перебувала на роботі. Чоловік схопив дівчинку та затягнув її до іншої кімнати. У цей час молодший брат дитини вибіг на подвір’я та сховався.

Застосувавши фізичну силу, чоловік, який знав про наявність у нього ВІЛ-позитивного статусу, свідомо вчинив насильницькі дії сексуального характеру щодо малолітньої. Його було затримано у 2023 році після прибуття поліції на виклик від сусідів, які почули крики дівчинки. Дівчинку обстежили, і, на щастя, ВІЛ-інфекції у неї не виявили. 

Суд визнав підсудного винним у вчиненні насильницьких дій сексуального характеру стосовно малолітньої дитини, незаконному проникненні до житла, а також у свідомому поставленні іншої особи в небезпеку зараження вірусом імунодефіциту людини (ч. 1 ст. 130, ч. 4 ст. 152, ч. 1 ст. 162 КК України). Зловмисника засудили до 15 років позбавлення волі — це максимальне покарання, передбачене за сукупністю вчинених ним кримінальних правопорушень, кажуть в прокуратурі.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв, що на Київщині таксист намагався викрасти дитину. 

Також стало відомо, що у Флориді мати віддала новонароджену дочку на трансплантацію органів. 

А у Рівному до довічного засудили педофіла – зокрема, завдяки безапеляційній позиції прокурора, який наполягав на такому вирокові. 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини