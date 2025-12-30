На Дніпропетровщині ВІЛ-інфікований зловмисник згвалтував дитину

На Дніпропетровщині засудили 39-річного чоловіка з ВІЛ-позитивним статусом, який вчинив сексуальне насильство щодо дитини. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Злочинець з ВІЛ на Дніпропетровщині згвалтував дитину і хотів навмисне її заразити

Засуджений зайшов до будинку, повідомляє прокуратура, в якому раніше мешкала його знайома. Але на той час її будинок орендувала інша родина — мати з двома дітьми, яка перебувала на роботі. Чоловік схопив дівчинку та затягнув її до іншої кімнати. У цей час молодший брат дитини вибіг на подвір’я та сховався.

Застосувавши фізичну силу, чоловік, який знав про наявність у нього ВІЛ-позитивного статусу, свідомо вчинив насильницькі дії сексуального характеру щодо малолітньої. Його було затримано у 2023 році після прибуття поліції на виклик від сусідів, які почули крики дівчинки. Дівчинку обстежили, і, на щастя, ВІЛ-інфекції у неї не виявили.

Суд визнав підсудного винним у вчиненні насильницьких дій сексуального характеру стосовно малолітньої дитини, незаконному проникненні до житла, а також у свідомому поставленні іншої особи в небезпеку зараження вірусом імунодефіциту людини (ч. 1 ст. 130, ч. 4 ст. 152, ч. 1 ст. 162 КК України). Зловмисника засудили до 15 років позбавлення волі — це максимальне покарання, передбачене за сукупністю вчинених ним кримінальних правопорушень, кажуть в прокуратурі.

