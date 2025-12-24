У Рівному до довічного засудили педофіла – що нелюд робив з дитиною

Рівненський суд ухвалив обвинувальний вирок у справі про тяжкі злочини проти неповнолітньої дитини. Обвинуваченому призначено покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Про це повідомляє Рівненська обласна прокуратура.

Гвалтівнику дітей рівненські прокурори вимагають довічного ув'язнення

За матеріалами справи, житель Черкаської області у 2023 році вчинив низку кримінальних правопорушень щодо дитини з Рівненщини. Засуджений розбещував та зґвалтував 13-річну дівчинку. Чоловік спочатку надсилав дівчинці текстові повідомлення сексуального змісту, а також демонстрував свої статеві органи під час відеодзвінків. Пізніше запропонував зустрітись і дівчинка, не маючи життєвого досвіду, погодилась. На той час 38-річний зловмисник приїхав до Рівного, орендував квартиру, привіз туди дитину та зґвалтував.

На сполох забила матір потерпілої, коли донька не прийшла ввечері додому. Правоохоронці оперативно встановили її місцеперебування та затримали кривдника. В його телефоні виявили ще й файли з дитячою порнографією. Суд визнав доведеною його причетність до злочинів проти статевої свободи та недоторканості неповнолітньої, а також до незаконного зберігання заборонених матеріалів.

Наразі рішення суду ще не набрало законної сили та може бути оскаржене в апеляційному порядку.

Позиція прокуратури була безапеляційною:

"Я наполягав на призначенні найвищої міри покарання, адже злочини проти статевої свободи та недоторканості неповнолітніх є одними з найтяжчих і найогидніших. Лише довічне позбавлення волі здатне по-справжньому убезпечити як уже скалічену злочином дитину, так і інших потенційних жертв. Такі вироки мають стати недвозначним сигналом суспільству: кожен, хто зазіхає на найцінніше – дитинство й безпеку дітей, ризикує провести решту свого життя за ґратами", — зазначив керівник обласної прокуратури Андрій Максимчук.

