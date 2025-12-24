В Ровно к пожизненному приговорили педофила – что изверг делал с ребенком

Ровенский суд вынес обвинительный приговор по делу о тяжких преступлениях против несовершеннолетнего ребенка. Обвиняемому назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы. Об этом сообщает Ровенская областная прокуратура.

Насильнику детей ровенские прокуроры требуют пожизненного заключения

По материалам дела, житель Черкасской области в 2023 году совершил ряд уголовных правонарушений в отношении ребенка из Ровенской области. Осужденный развращал и изнасиловал 13-летнюю девочку. Мужчина сначала посылал девочке текстовые сообщения сексуального содержания, а также демонстрировал свои половые органы во время видеозвонков. Позже предложил встретиться и девочка, не имея жизненного опыта, согласилась. К тому времени 38-летний злоумышленник приехал в Ровно, арендовал квартиру, привез туда ребенка и изнасиловал.

Тревогу забила мать потерпевшей, когда дочь не пришла вечером домой. Правоохранители оперативно установили ее местонахождение и задержали обидчика. В телефоне обнаружили еще и файлы с детской порнографией. Суд признал доказанной его причастность к преступлениям против половой свободы и неприкосновенности несовершеннолетней, а также к незаконному хранению запрещенных материалов.

Пока решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Позиция прокуратуры была безапелляционной:

"Я настаивал на назначении высшей меры наказания, ведь преступления против половой свободы и неприкосновенности несовершеннолетних являются одними из самых тяжких и отвратительных. Лишь пожизненное лишение свободы способно по-настоящему обезопасить как уже искалеченного преступлением ребенка, так и других потенциальных жертв. Такие приговоры должны стать недвусмысленным сигналом обществу: каждый, кто посягает на самое ценное – детство и безопасность детей, рискует провести остальную жизнь за решеткой", — отметил руководитель областной прокуратуры Андрей Максимчук.

