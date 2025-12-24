Кремль за крок від міжнародного скандалу: німецького скульптора сьогодні судитимуть за карикатуру на Путіна

Російські силовики продовжують вражати своєю репресивністю – цього разу жертвою Кремля став німецький скульптор Жак Тіллі, який понад 40 років створює сатиричні карнавальні роботи з пап’є-маше.

«Мистецтво – злочин»: у РФ відкрили кримінальну справу проти німецького художника через сатиру на диктатора

Як повідомляють російські ЗМІ, зокрема "незалежний" телеканал "Дождь", 15 грудня 2025 року до Басманного районного суду Москви надійшло кримінальне провадження про поширення "фейків про армію" проти Тіллі. Попереднє слухання призначене на сьогодні, 24 грудня. Йому інкримінують класичний набір статей, яким у РФ карають будь-які антивоєнні або антипутінські дії.

Тіллі відомий ще з 1980-х років як автор скульптур, що висміюють політиків та актуальні теми, створюючи сатиричні образи з пап’є-маше. Після початку повномасштабної війни Росії в Україні його роботи зосередилися на образі Путіна. Серед найрезонансніших:

у 2023 році він представив скульптуру Путіна у кривавій ванні в кольорах українського прапора на карнавалі в Дюссельдорфі;

у 2024 році – Путін у тюремній робі напроти будівлі Міжнародного суду ООН;

після вторгнення Тіллі створив карикатуру Путіна, який їсть карту України у камуфляжній формі.

У Кремлі ж вирішили: навіть мистецтво, яке висміює диктатора, – злочин, і розширюють свою репресивну руку далеко за межі РФ.

Німецькі колеги Тіллі вже назвали кримінальну справу "абсолютно абсурдною" та підкреслили, що художник лише виконував право на свободу творчості та висловлення протесту проти війни.

Експерти зазначають, що цей випадок демонструє, як Кремль намагається підкорити навіть міжнародне мистецтво, перетворюючи сміх і сатиру на "злочин проти держави".

Нагадаємо, портал "Коментарі" раніше повідомляв, що Росія засудила Гаррі Каспарова за антивоєнні погляди, звинувативши його в "тероризмі".