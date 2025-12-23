Росія заочно кинула за ґрати Каспарова: Кремль оголосив легендарного шахіста «терористом»

У Росії заочно заарештували одного з найвідоміших опонентів Кремля — шахіста Гаррі Каспарова. Відповідне рішення ухвалив Замоскворецький районний суд Москви, повідомляє російське державне агентство ТАСС.

Путінський режим дістався до Каспарова — суд у Москві виніс заочний арешт

Суд визнав Каспарова винним за статтею 205.2 Кримінального кодексу РФ — "публічні заклики до терористичної діяльності, її виправдання або пропаганда". Йдеться про частину другу статті, яка передбачає сувору відповідальність. При цьому російська сторона не уточнила, які саме дії або заяви шахіста стали підставою для обвинувачення.

За даними російських силових структур, справа пов’язана з діяльністю так званого "Антивоєнного комітету Росії", до якого входить Каспаров. У жовтні ФСБ порушила кримінальне провадження проти членів цього об’єднання за звинуваченням у створенні "терористичного співтовариства".

Цей вирок є черговим прикладом використання російського законодавства як інструменту політичних репресій. У Росії дедалі частіше прирівнюють антивоєнну позицію, критику вторгнення в Україну та підтримку демократичних змін до "екстремізму" або "тероризму".

Гаррі Каспаров уже багато років живе за межами РФ, відкрито засуджує російську агресію проти України та підтримує міжнародний тиск на режим Володимира Путіна. Заочний арешт фактично не має практичних наслідків для самого шахіста, однак демонструє намір Кремля продовжувати криміналізацію будь-якої опозиційної діяльності.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Гаррі Каспаров жорстко висловився на адресу російських опозиціонерів за кордоном, звинувативши їх у пасивності та самоусуненні від теми війни Росії проти України. На його думку, справжня опозиція повинна відкрито говорити про те, що масові вбивства — це не норма, а Путін є воєнним злочинцем.