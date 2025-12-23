logo

Россия заочно бросила за решетку Каспарова: Кремль объявил легендарного шахматиста «террористом»
Россия заочно бросила за решетку Каспарова: Кремль объявил легендарного шахматиста «террористом»

Оппозиционного шахматиста обвинили в «оправдании терроризма» из-за антивоенной позиции.

23 декабря 2025, 13:32
Автор:
Проніна Анна

В России заочно арестовали одного из самых известных оппонентов Кремля — шахматиста Гарри Каспарова. Соответствующее решение вынес Замоскворецкий районный суд Москвы, сообщает российское государственное агентство ТАСС.

Путинский режим добрался до Каспарова — суд в Москве вынес заочный арест

Суд признал Каспарова виновным по статье 205.2 Уголовного кодекса РФ – "публичные призывы к террористической деятельности, ее оправдание или пропаганда". Речь идет о части второй статьи, предусматривающей строгую ответственность. При этом российская сторона не уточнила, какие именно действия или заявления шахматиста стали основанием для обвинения.

По данным российских силовых структур, дело связано с деятельностью так называемого "Антивоенного комитета России", в который входит Каспаров. В октябре ФСБ возбудила уголовное производство против членов этого объединения по обвинению в создании "террористического сообщества".

Этот приговор является еще одним примером использования русского законодательства как инструмента политических репрессий. В России все чаще приравнивают антивоенную позицию, критику вторжения в Украину и поддержку демократических изменений к "экстремизму" или "терроризму".

Гарри Каспаров уже много лет живет вне РФ, открыто осуждает российскую агрессию против Украины и поддерживает международное давление на режим Владимира Путина. Заочный арест фактически не имеет практических последствий для самого шахматиста, однако демонстрирует намерение Кремля продолжать криминализацию любой оппозиционной деятельности.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Гарри Каспаров жестко высказался в адрес российских оппозиционеров за границей, обвинив их в пассивности и самоустранении от темы войны России против Украины. По его мнению, настоящая оппозиция должна открыто говорить о том, что массовые убийства — это не норма, а Путин — военный преступник.



