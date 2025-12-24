Кремль в шаге от международного скандала: немецкого скульптора сегодня будут судить за карикатуру на Путина

Российские силовики продолжают поражать своей репрессивностью – на этот раз жертвой Кремля стал немецкий скульптор Жак Тилли , более 40 лет создающий сатирические карнавальные работы по папье-маше.

«Искусство – преступление»: в РФ возбуждено уголовное дело против немецкого художника из-за сатиры на диктатора

Как сообщают российские СМИ, в частности "независимый" телеканал "Дождь", 15 декабря 2025 года в Басманный районный суд Москвы поступило уголовное производство по распространению "фейков об армии" против Тилли . Предварительное слушание назначено на сегодня, 24 декабря. Ему инкриминируют классический набор статей, которым в РФ наказывают любые антивоенные или антипутинские действия.

Тилли известен еще с 1980-х годов как автор скульптур, высмеивающих политиков и актуальные темы, создавая сатирические образы из папье-маше. После начала полномасштабной войны России в Украине его работы сосредоточились на образе Путина. Среди самых резонансных:

в 2023 году он представил скульптуру Путина в кровавой ванне в цветах украинского флага на карнавале в Дюссельдорфе;

в 2024 году – Путин в тюремной работе напротив здания Международного суда ООН;

после вторжения Тилл создал карикатуру Путина, который ест карту Украины в камуфляжной форме .

В Кремле же решили: даже высмеивающее диктатора искусство – преступление , и расширяют свою репрессивную руку далеко за пределы РФ.

Немецкие коллеги Тилли уже назвали уголовное дело "совершенно абсурдным" и подчеркнули, что художник только выполнял право на свободу творчества и выражение протеста против войны .

Эксперты отмечают, что этот случай демонстрирует, как Кремль пытается покорить даже международное искусство , превращая смех и сатиру в "преступление против государства".

Напомним, портал "Комментарии" ранее сообщал, что Россия осудила Гарри Каспарова за антивоенные взгляды, обвинив его в "терроризме".