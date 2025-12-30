На Днепропетровщине ВИЧ-инфицированный злоумышленник изнасиловал ребенка

На Днепропетровщине осудили 39-летнего мужчину из ВИЧ-положительным статусом , совершившим сексуальное насилие в отношении ребенка. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Преступник с ВИЧ на Днепропетровщине изнасиловал ребенка и хотел умышленно его заразить

Осужденный зашел в дом, сообщает прокуратура, в котором раньше жила его знакомая. Но в то время ее дом арендовала другая семья — мать с двумя детьми, которая находилась на работе. Мужчина схватил девочку и затащил ее в другую комнату. В это время младший брат ребенка выбежал во двор и скрылся.

Применив физическую силу, мужчина, знавший о наличии у него ВИЧ-положительного статуса, сознательно совершил насильственные действия сексуального характера по отношению к малолетней. Он был задержан в 2023 году по прибытии полиции по вызову от соседей, услышавших крики девочки. Девочку обследовали, и, к счастью, ВИЧ-инфекции у нее не обнаружили.

Суд признал подсудимого виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетнего ребенка, незаконном проникновении в жилище, а также в сознательном поставлении другого лица в опасность заражения вирусом иммунодефицита человека (ч. 1 ст. 130, ч. 4 ст. 152, ч. 1 ст. Злоумышленник приговорен к 15 годам лишения свободы — это максимальное наказание, предусмотренное по совокупности совершенных им уголовных правонарушений, говорят в прокуратуре.

