Народила, щоб віддати на трансплатацію органів: немовля прожило 4 дні, батьки з ним гуляли, а потім віддали хірургам

У США сталася історія, яка сколихнула соцмережі та медіа по всьому світу. У штаті Флорида жінка народила дитину з летальним діагнозом, свідомо знаючи, що немовля не зможе вижити. Її рішення було продиктоване не лише материнською любов’ю, а й бажанням дати шанс на життя іншим дітям.

Народила, щоб врятувати інших. Як серіал змінив долю немовляти і подарував шанс на життя дітям

Як повідомляє видання People, мати трьох дітей Кетрін Моргенвей під час вагітності дізналася, що її плід має аненцефалію — важку вроджену ваду розвитку мозку, яка несумісна з життям. Лікарі одразу запропонували жінці переривання вагітності, однак вона категорично відмовилася.

На рішення Кетрін вплинув несподіваний чинник — популярний медичний серіал "Анатомія Грей". Раніше вона бачила серію, в якій героїня народжує дитину з аналогічним діагнозом і дозволяє передати її органи для трансплантації іншим немовлятам. Цей сюжет глибоко вразив жінку.

"Я зрозуміла, що навіть коротке життя може мати величезний сенс", — пояснювала Кетрін своє рішення близьким.

11 грудня жінка народила доньку. Дитина прожила лише чотири дні, але весь цей час була поруч із батьками у відділенні інтенсивної терапії. Родина встигла зробити те, що здається неможливим у таких обставинах: вони тримали доньку на руках, говорили з нею, а одного разу навіть винесли надвір, щоб вона змогла відчути сонячне світло.

Після смерті немовляти її органи були передані для трансплантації дітям, які гостро потребували допомоги. Таким чином коротке життя дитини врятувало або полегшило долю інших.

Ця історія стала прикладом того, як мистецтво може впливати на реальні рішення людей, а також викликала широку дискусію про донорство, етику, вибір батьків і ціну навіть найкоротшого життя.

