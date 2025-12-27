Треш-блогерка Діанка йде на «Супермама»

У медіаспільноті з’явилася інформація, що одіозна блогерка Діана Поліщук подала заявку на участь у телешоу Супермама і нібито вже отримала попереднє схвалення від продюсерів. Остаточного підтвердження поки немає, однак навіть сама можливість її появи на екранах викликала резонанс.

Скандальна блогерка Діанка йде на проєкт «Супермама»

Про ймовірну участь Поліщук стало відомо з неофіційних джерел, зокрема після публічного допису медійників, які звернули увагу на цю ситуацію. Якщо інформація підтвердиться, глядачів може чекати одне з найбільш скандальних шоу за всю історію проєкту.

Діана Поліщук відома не материнськими практиками чи соціально корисним контентом, а шоковими відео, у яких вона свідомо переходить межі. Блогерка систематично просить у глядачів гроші, виконуючи принизливі, огидні та абсурдні дії виключно за донати. Саме на цьому вона побудувала свою популярність.

У медіа неодноразово звертали увагу, що її контент подається як "треш заради переглядів" і розрахований на емоційну деградацію аудиторії. Про це, зокрема, писало видання Антоніна, детально описуючи феномен Поліщук як приклад токсичного інтернет-контенту.

Окреме обурення викликає фінансова сторона історії. За рахунок донатів блогерка змогла дозволити собі купівлю автомобіля, тоді як військові та волонтери місяцями не можуть зібрати кошти навіть на базовий транспорт чи техніку для фронту. Цей контраст став болючою точкою для суспільства.

Особливо гостро на можливу участь Поліщук у телешоу реагують військові та волонтерська спільнота. На їхню думку, участь людини, яка заробляє на приниженні та провокаціях, у праймовому сімейному форматі виглядає як легалізація морального занепаду заради рейтингів.

Критики наголошують: "Супермама" позиціонується як проєкт про цінності, виховання та відповідальність. Поява блогерки, чий контент багато хто вважає відверто деструктивним, може остаточно зруйнувати репутацію шоу.

Наразі офіційної заяви від телеканалу немає. Чи стане Діана Поліщук учасницею проєкту — покаже час. Але вже зараз очевидно: навіть чутки про це розпалили одну з найгучніших дискусій у медіапросторі останніх тижнів.

