Треш-блогерша Дианка идет на «Супермама»

В медиасообществе появилась информация, что одиозная блоггерша Диана Полищук подала заявку на участие в телешоу Супермама и якобы уже получила предварительное одобрение от продюсеров. Окончательного доказательства пока нет, но даже сама возможность её возникновения на экранах вызвала резонанс.

Скандальная блоггерша Дианка идет на проект «Супермама»

О вероятном участии Полищук стало известно из неофициальных источников, в частности после публичного сообщения медийщиков, обративших внимание на эту ситуацию. Если информация подтвердится, зрителей может ожидать одно из самых скандальных шоу за всю историю проекта.

Диана Полищук известна не материнскими практиками или социально полезным контентом, а шоковыми видео, в которых она сознательно переходит границы. Блогерша систематически просит у зрителей деньги, выполняя унизительные, отвратительные и абсурдные действия исключительно за донаты. Именно на этом она построила свою популярность.

В медиа неоднократно обращали внимание, что ее контент представляется как "трэш ради просмотров" и рассчитан на эмоциональную деградацию аудитории. Об этом, в частности, писало издание Антонина , подробно описывая феномен Полищук как пример токсичного интернет-контента.

Отдельное возмущение вызывает финансовая сторона истории. За счет донатов блоггерша смогла позволить себе покупку автомобиля, тогда как военные и волонтеры месяцами не могут собрать средства даже на базовый транспорт или технику для фронта. Этот контраст стал болезненной точкой для общества.

Особо остро на возможное участие Полищук в телешоу реагируют военные и волонтерское сообщество. По их мнению, участие зарабатывающего на унижении и провокациях человека в праймовом семейном формате выглядит как легализация морального упадка ради рейтингов.

Критики подчеркивают: "Супермама" позиционируется как проект о ценностях, воспитании и ответственности. Появление блоггерши, чей контент многие считают откровенно деструктивным, может окончательно разрушить репутацию шоу.

Пока официального заявления от телеканала нет. Станет ли Диана Полищук участницей проекта – покажет время. Но уже сейчас очевидно: даже слухи об этом разожгли одну из самых громких дискуссий в медиапространстве последних недель.

