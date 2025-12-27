Родила, чтобы отдать на трансплатацию органов: младенец прожил 4 дня, родители с ним гуляли, а затем отдали хирургам

В США произошла история, всколыхнувшая соцсети и медиа по всему миру. В штате Флорида женщина родила ребенка с летальным диагнозом , сознательно зная, что ребенок не сможет выжить. Ее решение было продиктовано не только материнской любовью, но и желанием дать шанс другим детям.

Родила, чтобы спасти других. Как сериал изменил судьбу младенца и подарил шанс на жизнь детям

Как сообщает издание People, мать троих детей Кэтрин Моргенвей во время беременности узнала, что ее плод имеет аненцефалию — тяжелый врожденный порок развития мозга, который несовместим с жизнью. Врачи сразу же предложили женщине прерывание беременности, однако она категорически отказалась.

На решение Кэтрин оказал влияние неожиданный фактор — популярный медицинский сериал "Анатомия Грей". Ранее она видела серию, в которой героиня рождает ребенка с аналогичным диагнозом и позволяет передать его органы для трансплантации другим младенцам. Этот сюжет глубоко поразил женщину.

"Я поняла, что даже короткая жизнь может иметь огромный смысл", — объясняла Кэтрин свое решение близким.

11 декабря женщина родила дочь. Ребенок прожил всего четыре дня, но все это время был рядом с родителями в отделении интенсивной терапии. Семья успела сделать то, что кажется невозможным в таких обстоятельствах: они держали дочь на руках, говорили с ней, а однажды даже вынесли на улицу, чтобы она смогла почувствовать солнечный свет.

После смерти младенца ее органы были переданы для трансплантации детям, которые остро нуждались в помощи. Таким образом, короткая жизнь ребенка спасла или облегчила судьбу других.

Эта история стала примером того, как искусство может влиять на реальные решения людей, а также вызвала широкую дискуссию о донорстве, этике, выборе родителей и цене даже самой короткой жизни.

