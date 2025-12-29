Жах на Київщині: таксист намагався викрасти 6-річну дівчинку – суд виніс обурливий вирок

На Київщині суд виніс вирок 39-річному чоловіку, який у квітні цього року намагався викрасти 6-річну дівчинку. Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

Таксист силоміць схопив 6-річну дівчинку на Київщині – отримав 3 роки 4 місяці за замах на викрадення

За даними слідства, інцидент стався в одному з сіл Фастівського району. Таксист, помітивши дитину, яка йшла вулицею без дорослих, зупинився, схопив її та силоміць затягнув у салон автомобіля. Щоб дівчинка не змогла покликати на допомогу, чоловік закрив їй рот рукою.

На щастя, дитині вдалося вирватися та втекти.

Суд підтримав позицію публічного обвинувачення ювенальних прокурорів Фастівської окружної прокуратури та визнав чоловіка винним у закінченому замаху на незаконне позбавлення волі та викрадення малолітньої дитини. Йому призначено 3 роки 4 місяці позбавлення волі — максимальний термін, передбачений законом за статтями ч. 2 ст. 15 та ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України.

Як зазначають у прокуратурі, раніше засуджений за розбещення неповнолітньої особи чоловік заперечує провину, однак суд погодився з аргументами прокурорів про серйозну загрозу для життя та безпеки дитини.

Прокуратура наголосила, що суворе покарання є важливим сигналом для суспільства: кожна спроба викрадення дитини буде каратися максимально строго, аби гарантувати безпеку малолітніх.

