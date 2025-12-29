Закарпаття шоковане: полковник ОТЦК Андрій Савчук під слідством – вилучено 100 тисяч доларів

У Закарпатській області спалахнув скандал, який може мати серйозні наслідки для керівництва військових адміністративних структур. Під час обшуку у керівника Закарпатського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, полковника Андрія Савчука, правоохоронці виявили близько 100 тисяч доларів США готівкою.

Скандал на Закарпатті: у керівника обласного ТЦК знайшли 100 тисяч доларів готівкою

Про це повідомив журналіст з Ужгорода Віталій Глагола, посилаючись на власні джерела серед правоохоронців. За словами Глаголи, гроші не були задекларовані, і наразі проводиться перевірка їхнього походження у межах слідчих дій.

Варто зазначити, що обшуки відбуваються у рамках кримінального провадження за фактом незаконного позбавлення волі громадян України. Сам Савчук наразі не коментує ситуацію, офіційних заяв від СБУ або інших органів правопорядку також поки немає.

Нагадаємо, що обшук у керівника Закарпатського ОТЦК та СП стався 29 грудня. За інформацією джерел, співробітники СБУ проводять слідчі заходи за кількома напрямками, зокрема перевіряють порушення прав людини та можливі зловживання службовим становищем.

Ситуація викликала широкий резонанс серед місцевих жителів і експертів: вони звертають увагу на те, що виявлення такої великої суми готівки в руках керівника військової структури створює ризик корупційних скандалів та підриває довіру до системи комплектування військових підрозділів.

Як зазначають правозахисники, тепер ключовим питанням залишаються походження коштів і зв’язок цього факту із розслідуванням незаконного позбавлення волі. Експерти очікують, що справа може отримати широкий резонанс на національному рівні та вплинути на кадрові призначення у військових структурах Закарпаття.

