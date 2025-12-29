Закарпатье шокировано: полковник ОТЦК Андрей Савчук под следствием – изъято 100 тысяч долларов

В Закарпатской области разразился скандал, который может иметь серьезные последствия для руководства военных административных структур. Во время обыска у руководителя Закарпатского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки полковника Андрея Савчука правоохранители обнаружили около 100 тысяч долларов США наличными.

Скандал на Закарпатье: у руководителя областного ТЦК нашли 100 тысяч долларов наличными

Об этом сообщил журналист из Ужгорода Виталий Глагола, ссылаясь на собственные источники среди правоохранителей. По словам Глаголы, деньги не были задекларированы, и сейчас проводится проверка их происхождения в рамках следственных действий.

Стоит отметить, что обыски проходят в рамках уголовного производства по факту незаконного лишения свободы граждан Украины. Сам Савчук пока не комментирует ситуацию, официальных заявлений от СБУ или других органов правопорядка тоже пока нет.

Напомним, что обыск у руководителя Закарпатского ОТЦК и СП произошел 29 декабря. По информации источников, сотрудники СБУ проводят следственные мероприятия по нескольким направлениям, в частности, проверяют нарушения прав человека и возможные злоупотребления служебным положением.

Ситуация вызвала широкий резонанс среди местных жителей и экспертов: они обращают внимание на то, что выявление столь крупной суммы наличных денег в руках руководителя военной структуры создает риск коррупционных скандалов и подрывает доверие к системе комплектования военных подразделений.

Как отмечают правозащитники, ключевым вопросом остаются происхождение средств и связь этого факта с расследованием незаконного лишения свободы. Эксперты ожидают, что дело может получить широкий резонанс на национальном уровне и повлиять на кадровые назначения в военных структурах Закарпатья.

