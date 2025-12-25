logo_ukra

Жорстокий напад на військового на Рівненщині: завдали страшних травм ломом працівнику ТЦК
commentss НОВИНИ Всі новини

Жорстокий напад на військового на Рівненщині: завдали страшних травм ломом працівнику ТЦК

Напад на військового на Рівненщині під час виконання службових обов’язків: переломи та серйозні пошкодження легень.

25 грудня 2025, 19:15
Автор:
avatar

Проніна Анна

У Рівненській області стався шокуючий інцидент – 24 грудня група цивільних осіб напала на військових ТЦК під час перевірки документів. Один із військових отримав тяжкі травми після того, як його вдарили ломом.

Жорстокий напад на військового на Рівненщині: завдали страшних травм ломом працівнику ТЦК

На Рівненщині група людей напала на військового ТЦК – чоловік у важкому стані

За інформацією Оперативного командування "Захід", конфлікт почався, коли поліцейські спробували зупинити автомобіль і перевірити документи водія. Транспортний засіб не зупинився і поїхав на територію одного з приватних підприємців.

У цей момент на групу оповіщення напали перехожі, які "не розуміли правових підстав затримання". За даними військових, нападники штовхали співробітників, тягли за форму, вигукували лайку і кидалися палицями. Один із нападників завдав ломом потерпілому тяжкі тілесні ушкодження – перелом ребра та забої обох легень. Медики оцінюють стан військового як важкий, йому надають невідкладну допомогу.

У командуванні ОК "Захід" назвали подію "прямим перешкоджанням законній діяльності ЗСУ з застосуванням насильства проти військовослужбовців" і підкреслили, що це сталося через умисне ігнорування мобілізаційного законодавства деякими громадянами.

Досудове розслідування проводиться за статтею 350 ч. 2 КК України – умисне нанесення тілесних ушкоджень службовій особі через виконання службових або громадських обов’язків.

В командуванні ОК "Захід" додають, що "будь-які напади на представників ТЦК та СП, групи оповіщення, патрульних чи інших посадових осіб у період воєнного стану, це удар по обороноздатності держави. Це те, на що розраховує ворог: хаос, підрив мобілізаційних заходів, знецінення служби і розпалювання ненависті до людей у формі. Росія десятиліттями працює над тим, щоб деморалізувати українське суспільство і кожен, хто піднімає руку на військового, фактично підіграє цій стратегії, навіть якщо не усвідомлює цього".

Нагадаємо, портал "Коментарі" повідомляв, що в Дніпрі ід час проведення заходів оповіщення чоловік спричинив ножові поранення двом  військовослужбовцям ТЦК. Постраждалих госпіталізували до лікарні. Повідомляється, що для затримання нападника один із військовослужбовців здійснив декілька пострілів в повітря.



