Жорстокий напад на військового на Рівненщині: завдали страшних травм ломом працівнику ТЦК

У Рівненській області стався шокуючий інцидент – 24 грудня група цивільних осіб напала на військових ТЦК під час перевірки документів. Один із військових отримав тяжкі травми після того, як його вдарили ломом.

За інформацією Оперативного командування "Захід", конфлікт почався, коли поліцейські спробували зупинити автомобіль і перевірити документи водія. Транспортний засіб не зупинився і поїхав на територію одного з приватних підприємців.

У цей момент на групу оповіщення напали перехожі, які "не розуміли правових підстав затримання". За даними військових, нападники штовхали співробітників, тягли за форму, вигукували лайку і кидалися палицями. Один із нападників завдав ломом потерпілому тяжкі тілесні ушкодження – перелом ребра та забої обох легень. Медики оцінюють стан військового як важкий, йому надають невідкладну допомогу.

У командуванні ОК "Захід" назвали подію "прямим перешкоджанням законній діяльності ЗСУ з застосуванням насильства проти військовослужбовців" і підкреслили, що це сталося через умисне ігнорування мобілізаційного законодавства деякими громадянами.

Досудове розслідування проводиться за статтею 350 ч. 2 КК України – умисне нанесення тілесних ушкоджень службовій особі через виконання службових або громадських обов’язків.

В командуванні ОК "Захід" додають, що "будь-які напади на представників ТЦК та СП, групи оповіщення, патрульних чи інших посадових осіб у період воєнного стану, це удар по обороноздатності держави. Це те, на що розраховує ворог: хаос, підрив мобілізаційних заходів, знецінення служби і розпалювання ненависті до людей у формі. Росія десятиліттями працює над тим, щоб деморалізувати українське суспільство і кожен, хто піднімає руку на військового, фактично підіграє цій стратегії, навіть якщо не усвідомлює цього".

