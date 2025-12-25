logo

Жестокое нападение на военного в Ровенской области: нанесли страшные травмы ломом работнику ТЦК
commentss НОВОСТИ Все новости

Жестокое нападение на военного в Ровенской области: нанесли страшные травмы ломом работнику ТЦК

Нападение на военного в Ровенской области во время выполнения служебных обязанностей: переломы и серьезные повреждения легких.

25 декабря 2025, 19:15
Автор:
avatar

Проніна Анна

В Ровенской области произошел шокирующий инцидент – 24 декабря группа гражданских лиц напала на военных ТЦК во время проверки документов. Один из военных получил тяжелые травмы после удара ломом.

Жестокое нападение на военного в Ровенской области: нанесли страшные травмы ломом работнику ТЦК

В Ровенской области группа людей напала на военного ТЦК – мужчина в тяжелом состоянии

По информации Оперативного командования "Запад", конфликт начался, когда полицейские попытались остановить автомобиль и проверить водительские документы. Транспортное средство не остановилось и уехало на территорию одного из частных предпринимателей.

В этот момент на группу оповещения напали прохожие, "не понимавшие правовых оснований задержания". По данным военных, нападавшие толкали сотрудников, тянули за форму, выкрикивали брань и бросались палками. Один из нападавших нанес ломом потерпевшему тяжелые телесные повреждения – перелом ребра и ушибы обоих легких. Медики оценивают состояние военного как тяжелое, ему оказывают неотложную помощь.

В командовании ОК "Запад" назвали событие "прямым препятствием законной деятельности ВСУ с применением насилия против военнослужащих" и подчеркнули, что это произошло из-за умышленного игнорирования мобилизационного законодательства некоторыми гражданами.

Досудебное расследование проводится по статье 350 ч. 2 УК Украины – умышленное нанесение телесных повреждений должностному лицу через исполнение служебных или общественных обязанностей.

В командовании ОК "Запад" добавляют , что "любые нападения на представителей ТЦК и СП, группы оповещения, патрульных или других должностных лиц в период военного положения, это удар по обороноспособности государства. Это то, на что рассчитывает враг: хаос, подрыв мобилизационных мероприятий, обесценивание службы и разжигание ненависти к людям в форме. военного фактически подыгрывает этой стратегии, даже если не осознает этого".

Напомним, портал "Комментарии" сообщал , что в Днепре во время проведения мероприятий оповещения мужчина нанес ножевые ранения двум военнослужащим ТЦК. Пострадавших госпитализировали в больницу. Сообщается, что для задержания нападающего один из военнослужащих произвел несколько выстрелов в воздух.



