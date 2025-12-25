Жестокое нападение на военного в Ровенской области: нанесли страшные травмы ломом работнику ТЦК

В Ровенской области произошел шокирующий инцидент – 24 декабря группа гражданских лиц напала на военных ТЦК во время проверки документов. Один из военных получил тяжелые травмы после удара ломом.

По информации Оперативного командования "Запад", конфликт начался, когда полицейские попытались остановить автомобиль и проверить водительские документы. Транспортное средство не остановилось и уехало на территорию одного из частных предпринимателей.

В этот момент на группу оповещения напали прохожие, "не понимавшие правовых оснований задержания". По данным военных, нападавшие толкали сотрудников, тянули за форму, выкрикивали брань и бросались палками. Один из нападавших нанес ломом потерпевшему тяжелые телесные повреждения – перелом ребра и ушибы обоих легких. Медики оценивают состояние военного как тяжелое, ему оказывают неотложную помощь.

В командовании ОК "Запад" назвали событие "прямым препятствием законной деятельности ВСУ с применением насилия против военнослужащих" и подчеркнули, что это произошло из-за умышленного игнорирования мобилизационного законодательства некоторыми гражданами.

Досудебное расследование проводится по статье 350 ч. 2 УК Украины – умышленное нанесение телесных повреждений должностному лицу через исполнение служебных или общественных обязанностей.

В командовании ОК "Запад" добавляют , что "любые нападения на представителей ТЦК и СП, группы оповещения, патрульных или других должностных лиц в период военного положения, это удар по обороноспособности государства. Это то, на что рассчитывает враг: хаос, подрыв мобилизационных мероприятий, обесценивание службы и разжигание ненависти к людям в форме. военного фактически подыгрывает этой стратегии, даже если не осознает этого".

