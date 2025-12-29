Ужас в Киевской области: таксист пытался похитить 6-летнюю девочку – суд вынес возмутительный приговор

В Киевской области суд вынес приговор 39-летнему мужчине, который в апреле этого года пытался похитить 6-летнюю девочку. Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

Таксист насильно схватил 6-летнюю девочку в Киевской области - получил 3 года 4 месяца за покушение на похищение

По данным следствия, инцидент произошел в одном из сел Фастовского района. Таксист, заметив ребенка, который шел по улице без взрослых, остановился, схватил его и насильно затащил в салон автомобиля. Чтобы девочка не смогла позвать на помощь, мужчина закрыл ей рот рукой.

К счастью, ребенку удалось вырваться и скрыться.

Суд поддержал позицию публичного обвинения ювенальных прокуроров Фастовской окружной прокуратуры и признал мужчину виновным в законченном покушении на незаконное лишение свободы и похищение малолетнего ребенка. Ему назначено 3 года 4 месяца лишения свободы — максимальный срок, предусмотренный законом по статьям ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины.

Как отмечают в прокуратуре, ранее судимый за развращение несовершеннолетнего мужчина отрицает вину, однако суд согласился с аргументами прокуроров о серьезной угрозе для жизни и безопасности ребенка.

Прокуратура подчеркнула, что суровое наказание является важным сигналом для общества: каждая попытка похищения ребенка будет наказываться максимально строго, чтобы обеспечить безопасность малолетних.

