Вибух автобуса у Львові залишив без газу частину міста і передмістя

У Львові після вибуху автобуса, який стався ввечері 16 березня, виникли перебої з газопостачанням у частині міста та прилеглих населених пунктах.

Після вибуху автобуса у Львові виникли перебої з газопостачанням

Як передають "Коментарі", про це повідомляє Львівська міська рада.

Інцидент стався в районі Галицького перехрестя. За попередньою інформацією, причиною стало падіння високовольтного кабелю, через що напруга потрапила в газову мережу. Унаслідок цього зайнялося обладнання, а поруч спалахнув припаркований автобус.

Пожежу вдалося оперативно локалізувати, однак із міркувань безпеки газопостачання тимчасово припинили.

Наразі без газу залишаються село Малехів, вулиця Володимира Великого у Дублянах, а також частина вулиці Богдана Хмельницького у Львові.

У міськраді зазначили, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Відновлювальні роботи вже тривають, однак упродовж дня можливі тимчасові перебої з газом і в інших прилеглих районах.

