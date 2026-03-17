Вибух автобуса у Львові залишив без газу частину міста і передмістя
Вибух автобуса у Львові залишив без газу частину міста і передмістя

У Львові через вибух автобуса виникли перебої з газопостачанням у місті та прилеглих населених пунктах. Частину споживачів тимчасово відключили від газу.

17 березня 2026, 11:15
Проніна Анна

У Львові після вибуху автобуса, який стався ввечері 16 березня, виникли перебої з газопостачанням у частині міста та прилеглих населених пунктах.

Вибух автобуса у Львові залишив без газу частину міста і передмістя

Після вибуху автобуса у Львові виникли перебої з газопостачанням

Як передають "Коментарі", про це повідомляє Львівська міська рада.

Інцидент стався в районі Галицького перехрестя. За попередньою інформацією, причиною стало падіння високовольтного кабелю, через що напруга потрапила в газову мережу. Унаслідок цього зайнялося обладнання, а поруч спалахнув припаркований автобус.

Пожежу вдалося оперативно локалізувати, однак із міркувань безпеки газопостачання тимчасово припинили.

Наразі без газу залишаються село Малехів, вулиця Володимира Великого у Дублянах, а також частина вулиці Богдана Хмельницького у Львові.

У міськраді зазначили, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Відновлювальні роботи вже тривають, однак упродовж дня можливі тимчасові перебої з газом і в інших прилеглих районах.

Читайте також в "Коментарях", що російські війська здійснили ракетний удар по Запоріжжю вранці 17 березня, внаслідок чого постраждало вісім осіб.

Також раніше "Коментарі" повідомляли, що у 2026 році російська армія може зосередити головні зусилля наступальної кампанії на сході України. За оцінкою військового аналітика M0nstas, ключовою ціллю операцій Кремля у війні проти України може стати місто Краматорськ, який є одним з головних адміністративних і логістичних центрів Донбасу.

Також, як уже стало відомо, українсько-британська компанія UForce представила новий дрон-камікадзе "Буча", здатний уражати цілі на відстані до 200 кілометрів.



