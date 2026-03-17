«Буча» виходить на поле бою: новий український дрон-камікадзе може стати жахом для росіян

Українсько-британська компанія UForce представила новий дрон-камікадзе "Буча", здатний уражати цілі на відстані до 200 кілометрів. Про це повідомляє Мілітарний.

Дрон-камікадзе «Буча». Фото: із відкритих джерел

За даними видання, безпілотник оснащений бойовою частиною вагою 5,5 кг і виконаний за літаковою схемою. Його ключовою особливістю став спосіб запуску: апарат стартує з компактної направляючої із застосуванням порохового заряду, що дозволяє обійтися без громіздких катапульт.

Розробники роблять ставку на групове використання дронів. Вони працюватимуть у форматі mesh-мережі, де один із апаратів виконуватиме роль ретранслятора сигналу, забезпечуючи стабільний зв’язок навіть на значній відстані.

Наразі "Буча" проходить льотні випробування і ще не застосовувалася в бойових умовах. Вартість дрона, за оцінками, становитиме від 10 до 12 тисяч доларів залежно від типу зв’язку – зокрема, він може використовувати систему Starlink.

Паралельно створено спрощену версію безпілотника з бойовою частиною 3,5 кг і дальністю 100-120 км. Ця модифікація вже пройшла бойове застосування і готується до передсерійного виробництва.

На початку березня UForce вийшла з "стелс-режиму" та оголосила про залучення 50 млн доларів інвестицій. За даними компанії, її розробки під час війни виконали понад 150 тисяч місій, серед яких морські дрони Magura, важкі бомбардувальники та наземні роботизовані комплекси.

Поява "Бучі" може суттєво посилити можливості України у дальньому ураженні та змінити баланс сил на окремих ділянках фронту.

