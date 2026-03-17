«Буча» выходит на поле боя: новый украинский дрон-камикадзе может стать ужасом для россиян

Украинско-британская компания UForce представила новый дрон-камикадзе "Буча", способный поражать цели на расстоянии до 200 километров. Об этом сообщает Милитарный.

По данным издания, беспилотник оборудован боевой частью весом 5,5 кг и выполнен по самолетной схеме. Его ключевой особенностью стал способ запуска: аппарат стартует с компактной направляющей с применением порохового заряда, что позволяет обойтись без громоздких катапульт.

Разработчики делают ставку на групповое использование дронов. Они будут работать в формате mesh-сети, где один из аппаратов будет выполнять роль ретранслятора сигнала, обеспечивая стабильную связь даже на значительном расстоянии.

В настоящее время "Буча" проходит летные испытания и еще не применялась в боевых условиях. Стоимость дрона, по оценкам, составит от 10 до 12 тысяч долларов в зависимости от типа связи – в частности, он может использовать систему Starlink.

Параллельно создана упрощенная версия беспилотника с боевой частью 3,5 кг и дальностью 100-120 км. Эта модификация уже прошла боевое применение и готовится к предсерийному производству.

В начале марта UForce вышла из "стелс-режима" и объявила о привлечении 50 млн. долларов инвестиций. По данным компании, ее разработки во время войны выполнили более 150 тысяч миссий, в том числе морские дроны Magura, тяжелые бомбардировщики и наземные роботизированные комплексы.

Появление "Бучи" может существенно усилить возможности Украины в дальнем поражении и изменить баланс сил на отдельных участках фронта.

