Чому Путін нажаханий ударами дронів по Москві: які цілі атаки

Москва декілька днів підряд перебувала під атакою безпілотників. На російську столицю летіли сотні безпілотників. Як Москва переживає наймасованішу атаку дронами? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, проаналізувавши думки експертів.

Атака на Москву. Фото: з відкритих джерел

Удари по Москві мають кілька цілей

Військовий оглядач Іван Тимочко в інтерв’ю "24 каналу" зазначив, що Московський округ у Росії є найзахищенішим від повітряних цілей. Концентрація ППО довкола – шалена, відзначив. Водночас навіть це не завжди допомагає Москві впоратися з атаками безпілотників.

"Військовим нічим похвалитися. При найкращому захисті, найбільшій кількості розвідданих – вони пропускають удари. Звісно, це їх не тішить. Крім того, для росіян важливо показати, що всі згуртувалися та стали плечем до плеча, аби захищати Москву. Усе, щоб пересічні росіяни побачили, що москвичі, як і вони, теж є під загрозою ударів", – наголосив військовий оглядач.

На його думку, удари по Москві мають кілька цілей, серед яких і дестабілізація внутрішньої ситуації. Це також має інформаційний та військово-політичний ефект для партнерів Кремля або ж іноземних бізнесів, які хотіли б зайти у Москву. Це може викликати втрату довіри до Росії як до бізнес-партнера, що спричинить відтік грошей з російського бюджету.

"Втрачається довіра і до риторики Путіна, мовляв, у Росії все під контролем і вони перемагають на фронті. Як же вони можуть перемагати, якщо у саме ваше "серце" залітають українські дрони? І це не випадкові прольоти, а якісно спланована військова операція", – додав Тимочко.

Безпілотники варто відправляти на Москву

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан говорить, що він є серед числа тих, хто підтримує атаки безпілотників по Москві.

"Безпілотники варто відправляти на Москву, коли вони дешеві. Тоді вони виснажують ППО, але й в певних випадках можуть влучити кудись. Також це доцільно, щоб вивчити певний маршрут, аби потім ним полетіли крилаті ракети чи балістика", – зауважив Світан.

На думку експерта, саме балістичні ракети могли б створити суттєві проблеми для росіян.

