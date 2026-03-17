Чому Путін нажаханий ударами дронів по Москві: які цілі атаки

Кравцев Сергей
Москва декілька днів підряд перебувала під атакою безпілотників. На російську столицю летіли сотні безпілотників. Як Москва переживає наймасованішу атаку дронами? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, проаналізувавши думки експертів.
Військовий оглядач Іван Тимочко в інтерв’ю "24 каналу" зазначив, що Московський округ у Росії є найзахищенішим від повітряних цілей. Концентрація ППО довкола – шалена, відзначив. Водночас навіть це не завжди допомагає Москві впоратися з атаками безпілотників.
На його думку, удари по Москві мають кілька цілей, серед яких і дестабілізація внутрішньої ситуації. Це також має інформаційний та військово-політичний ефект для партнерів Кремля або ж іноземних бізнесів, які хотіли б зайти у Москву. Це може викликати втрату довіри до Росії як до бізнес-партнера, що спричинить відтік грошей з російського бюджету.
Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан говорить, що він є серед числа тих, хто підтримує атаки безпілотників по Москві.
На думку експерта, саме балістичні ракети могли б створити суттєві проблеми для росіян.
