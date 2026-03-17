Почему Путин напуган ударами дронов по Москве: какие цели атаки

Кравцев Сергей
Москва несколько дней подряд находилась под атакой беспилотников. В российскую столицу летели сотни беспилотников. Как Москва переживает самую массированную атаку дронами? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, проанализировав мнения экспертов.
Атака на Москву. Фото: из открытых источников
Военный обозреватель Иван Тимочко в интервью "24 каналу" отметил, что Московский округ в России наиболее защищен от воздушных целей. Концентрация ПВО вокруг – безумная, отметил. В то же время это не всегда помогает Москве справиться с атаками беспилотников.
По его мнению, удары по Москве преследуют несколько целей, среди которых и дестабилизация внутренней ситуации. Это также имеет информационный и военно-политический эффект для партнеров Кремля или иностранных бизнесов, которые хотели бы зайти в Москву. Это может вызвать потерю доверия к России как к бизнес-партнеру, что повлечет за собой отток денег из российского бюджета.
Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан говорит, что он среди тех, кто поддерживает атаки беспилотников по Москве.
По мнению эксперта, именно баллистические ракеты могли создать существенные проблемы для россиян.
Читайте на портале "Комментарии" — Украина готовит новые удары: когда ВСУ ударят баллистическим по РФ.