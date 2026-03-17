Война с Россией Почему Путин напуган ударами дронов по Москве: какие цели атаки
Почему Путин напуган ударами дронов по Москве: какие цели атаки

Обстрел вызвал значительную обеспокоенность среди населения и военных, однако Путин пытается отгородиться от этой темы

17 марта 2026, 06:47
Кравцев Сергей

Москва несколько дней подряд находилась под атакой беспилотников. В российскую столицу летели сотни беспилотников. Как Москва переживает самую массированную атаку дронами? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, проанализировав мнения экспертов.

Атака на Москву. Фото: из открытых источников

Удары по Москве имеют несколько целей

Военный обозреватель Иван Тимочко в интервью "24 каналу" отметил, что Московский округ в России наиболее защищен от воздушных целей. Концентрация ПВО вокруг – безумная, отметил. В то же время это не всегда помогает Москве справиться с атаками беспилотников.

"Военным нечем похвастаться. При лучшей защите, наибольшем количестве разведданных они пропускают удары. Конечно, это их не радует. Кроме того, для россиян важно показать, что все сплотились и стали плечом к плечу, чтобы защищать Москву. Все, чтобы рядовые россияне увидели, что москвичи, как и они, тоже находятся под угрозой ударов", – подчеркнул военный обозреватель.

По его мнению, удары по Москве преследуют несколько целей, среди которых и дестабилизация внутренней ситуации. Это также имеет информационный и военно-политический эффект для партнеров Кремля или иностранных бизнесов, которые хотели бы зайти в Москву. Это может вызвать потерю доверия к России как к бизнес-партнеру, что повлечет за собой отток денег из российского бюджета.

"Утрачивается доверие и к риторике Путина, мол, у России все под контролем и они побеждают на фронте. Как же они могут побеждать, если именно ваше "сердце" залетают украинские дроны? И это не случайные пролеты, а качественно спланированная военная операция", – добавил Тимочко.

Беспилотники следует отправлять на Москву

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан говорит, что он среди тех, кто поддерживает атаки беспилотников по Москве.

"Беспилотчики следует отправлять на Москву, когда они дешевы. Тогда они истощают ПВО, но и в определенных случаях могут попасть куда-то. Также это целесообразно, чтобы изучить определенный маршрут, чтобы потом им полетели крылатые ракеты или баллистика", — заметил Свитан.

По мнению эксперта, именно баллистические ракеты могли создать существенные проблемы для россиян.

Читайте на портале "Комментарии" — Украина готовит новые удары: когда ВСУ ударят баллистическим по РФ.




