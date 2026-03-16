Україна готує нові удари: коли ЗСУ вдарять балістичною по РФ

Україна розпочинає випробування нових балістичних ракет FP-7, які можуть використовуватися для ударів по військових об'єктах на території Росії. Про це розповів співзасновник української компанії-розробника Fire Point Денис Штілерман в інтерв'ю 24 каналу.

Балістичні ракети FP-7. Фото: з відкритих джерел

За його словами, перші випробування ракети вже відбулися. Наприкінці лютого компанія опублікувала у соціальній мережі X відео із запуском нової розробки.

Штілерман зазначив, що наступним етапом стануть тестові удари по цілям супротивника.

"Вже був політ. Наразі ми переходимо до тестування на наших “улюблених” сусідах", — заявив він.

Розробник наголосив, що FP-7 за характеристиками є аналогом американської тактичної ракети ATACMS. Дальність ураження становить до 300 кілометрів і може змінюватись в залежності від ваги бойової частини. При цьому українська ракета, за словами інженерів, коштує приблизно вдвічі дешевше.

У той же час FP-7 поступається американській системі компактністю. Однак розробники вважають, що це не критично, оскільки основний акцент зроблено на вартості та можливості масового виробництва.

Штілерман зазначив, що компанія самостійно виготовляє більшість компонентів ракети. Йдеться про двигуни, системи управління та польотні контролери. Винятком є лише бойова частина, яку виробляють сторонні підприємства на окреме замовлення.

За словами розробника, висока вартість балістичних ракет у світі часто пов'язана не лише з технологіями, а й із бюрократичними процедурами в оборонній галузі. В Україні, як стверджує Штілерман, держава пішла на спрощення правил для miltech-компаній. Зокрема, деякі розробки вдалося кодифікувати за процедурами, які застосовуються для безпілотних систем.

Розробники розраховують, що це дозволить прискорити виробництво нових ракет та розширити можливості українського оборонного комплексу.

