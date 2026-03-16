Украина готовит новые удары: как скоро ВСУ ударят баллистической по РФ

Украина приступает к испытаниям новых баллистических ракет FP-7, которые могут использоваться для ударов по военным объектам на территории России. Об этом рассказал сооснователь украинской компании-разработчика Fire Point Денис Штилерман в интервью 24 каналу.

Баллистические ракеты FP-7. Фото: из открытых источников

По его словам, первые испытания ракеты уже состоялись. В конце февраля компания опубликовала в социальной сети X видео с запуском новой разработки.

Штилерман отметил, что следующим этапом станут тестовые удары по целям противника.

"Уже был полет. Сейчас мы переходим к тестированию на наших “любимых” соседях", — заявил он.

Разработчик подчеркнул, что FP-7 по характеристикам является аналогом американской тактической ракеты ATACMS. Дальность поражения составляет до 300 километров и может варьироваться в зависимости от веса боевой части. При этом украинская ракета, по словам инженеров, обходится примерно вдвое дешевле.

В то же время FP-7 уступает американской системе по компактности. Однако разработчики считают, что это не критично, поскольку основной акцент сделан на стоимости и возможности массового производства.

Штилерман отметил, что компания самостоятельно изготавливает большинство компонентов ракеты. Речь идет о двигателях, системах управления и полетных контроллерах. Исключением является только боевая часть, которую производят сторонние предприятия по отдельному заказу.

По словам разработчика, высокая стоимость баллистических ракет в мире часто связана не только с технологиями, но и с бюрократическими процедурами в оборонной отрасли. В Украине, как утверждает Штилерман, государство пошло на упрощение правил для miltech-компаний. В частности, некоторые разработки удалось кодифицировать по процедурам, применяемым для беспилотных систем.

Разработчики рассчитывают, что это позволит ускорить производство новых ракет и расширить возможности украинского оборонного комплекса.

