Взрыв автобуса во Львове оставил без газа часть города и пригород

Во Львове после взрыва автобуса, произошедшего вечером 16 марта, возникли перебои с газоснабжением в части города и близлежащих населенных пунктах.

Как передают " Комментарии ", об этом сообщает Львовский городской совет.

Инцидент произошел в районе Галицкого перекрестка. По предварительной информации, причиной стало падение высоковольтного кабеля, из-за чего напряжение попало в газовую сеть. В результате занялось оборудование, а рядом вспыхнул припаркованный автобус.

Пожар удалось оперативно локализовать, однако из соображений безопасности газоснабжение временно прекращено.

Без газа остаются село Малехов, улица Владимира Великого в Дублянах, а также часть улицы Богдана Хмельницкого во Львове.

В горсовете отметили, что в результате инцидента никто не пострадал.

Восстановительные работы уже продолжаются , однако в течение дня возможны временные перебои с газом и в других близлежащих районах.

