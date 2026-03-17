Взрыв автобуса во Львове оставил без газа часть города и пригород
commentss НОВОСТИ Все новости

Взрыв автобуса во Львове оставил без газа часть города и пригород

Во Львове из-за взрыва автобуса возникли перебои с газоснабжением в городе и близлежащих населенных пунктах. Часть потребителей временно была отключена от газа.

17 марта 2026, 11:15
Автор:
avatar

Проніна Анна

Во Львове после взрыва автобуса, произошедшего вечером 16 марта, возникли перебои с газоснабжением в части города и близлежащих населенных пунктах.

Как передают " Комментарии ", об этом сообщает Львовский городской совет.

Инцидент произошел в районе Галицкого перекрестка. По предварительной информации, причиной стало падение высоковольтного кабеля, из-за чего напряжение попало в газовую сеть. В результате занялось оборудование, а рядом вспыхнул припаркованный автобус.

Пожар удалось оперативно локализовать, однако из соображений безопасности газоснабжение временно прекращено.

Без газа остаются село Малехов, улица Владимира Великого в Дублянах, а также часть улицы Богдана Хмельницкого во Львове.

В горсовете отметили, что в результате инцидента никто не пострадал.

Восстановительные работы уже продолжаются , однако в течение дня возможны временные перебои с газом и в других близлежащих районах.

Читайте также в "Комментариях", что российские войска нанесли ракетный удар по Запорожью утром 17 марта, в результате чего пострадали восемь человек.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в 2026 году российская армия может сосредоточить главные усилия наступательной кампании на востоке Украины. По оценке военного аналитика M0nstas, ключевой целью операций Кремля в войне против Украины может стать город Краматорск , являющийся одним из главных административных и логистических центров Донбасса.

Также, как уже стало известно, в странско-британской компании UForce представила новый дрон-камикадзе "Буча" , способный поражать цели на расстоянии до 200 километров.



