Новий наступ Росії: Кремль обрав місто, яке стало головною ціллю армії РФ

У 2026 році російська армія може зосередити головні зусилля наступальної кампанії на сході України. За оцінкою військового аналітика M0nstas, ключовою ціллю операцій Кремля у війні проти України може стати місто Краматорськ, який є одним з головних адміністративних і логістичних центрів Донбасу.

Наступ росіян. Фото з відкритих джерел

За даними M0nstas, російські сили діють щонайменше п’ятьма армійськими групами вздовж лінії фронту. Окремо функціонує група "Північ", яка проводить рейди на прикордонні райони, намагаючись скувати українські сили та змусити їх утримувати додаткові ділянки оборони.

"Головною метою російської наступальної кампанії 2026 року слід вважати Краматорськ. Передумови для цієї операції майже завершені", — пише аналітик.

За його словами, для цього російське командування може задіяти одразу три угруповання військ. Головним ударним елементом стане група "Південь", яка намагатиметься прорвати українську оборону на напрямку Костянтинівки та Часового Яру, які є ключовими пунктами, що прикривають підступи до Краматорська.

Ще один напрямок наступу Росії може проходити через території на північ від Покровська. За оцінками аналітика, після можливого захоплення цього міста російські війська можуть використовувати його як великий логістичний вузол для подальших операцій у регіоні. Іншим складним завданням для російських сил може стати форсування річки Сіверський Донець, що відкривало б шлях для тиску на Слов’янськ з півночі.

За аналізом M0nstas, паралельно російські угруповання "Схід" та "Дніпро" можуть продовжувати наступ у напрямку Запоріжжя. Зокрема, йдеться про просування через район Оріхова, яке розглядається як важливий пункт для подальшого розвитку операцій на півдні.

M0nstas попереджає, що кампанія 2026 року може суттєво відрізнятися від попередніх етапів війни. Росія активно використовує безпілотні системи, однак водночас стикається з новими обмеженнями на полі бою. Україна ж за цей час значно посилила оборонні укріплення та створила розгалужену систему інженерних перешкод.

"Путін вимагав захоплення Донбасу, Херсона, Запоріжжя та створення прикордонної буферної зони. Ці цілі залишаються далекими від реалізації… Майбутня кампанія не буде вирішена одним проривом. Це визначатиметься тим, наскільки ефективно кожна сторона справлятиметься з тиском у дедалі складнішому операційному середовищі", — підсумовує аналітик.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Росія перекидає війська. У ЗСУ назвали напрямок нового наступу РФ у квітні.

Також "Коментарі" писали, що український контрнаступ набирає обертів: на скільки км ЗСУ просунулися вперед.