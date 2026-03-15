Росія перекидає війська: у ЗСУ назвали напрямок нового наступу РФ у квітні

Російська армія перекидає додаткові сили на південь України та готується активізувати штурмові дії вже найближчими тижнями. Про це повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

Колона російських танків. Фото з відкритих джерел

Владислав Волошин в телемарафону розповів, що російське командування посилює угруповання військ на Запорізькому напрямку, зокрема в районі Гуляйполе. Нещодавно туди була перекинута 40-ва окрема бригада морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ.

Цей підрозділ уже намагався штурмувати українські позиції біля населених пунктів Варварівка та Прилуки, однак атаки виявилися безуспішними. Крім того, за даними українських військових, Росія планує перекинути на південний напрямок ще два угруповання морської піхоти.

"Їх перекинуть на територію тимчасово окупованої Донецької області. Там вони пройдуть відновлення, поповнення втрат та, ймовірно, будуть залучені до штурмових дій у нас на півдні вже у квітні", — заявив Волошин.

У Силах оборони не виключають, що російські війська можуть активізувати наступ одразу на кількох напрямках півдня, зокрема на Гуляйпільському, Олександрівському та Оріхівському.

"Говорити, де вони, та як — це плани російського генерального штабу", — додав речник.

Водночас ситуація на фронті залишається напруженою вже зараз. За словами Волошина, на Гуляйпільському напрямку щодня фіксують до 30 бойових зіткнень. Найбільша активність російських військ спостерігається поблизу населених пунктів Залізничне, Мирне та Чарівне.

Українське командування наголошує, що уважно відстежує переміщення російських сил і готується до можливого посилення наступу на півдні.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Сирський назвав найгарячішу ділянку фронту.

Також "Коментарі" писали, що Москва зазнала однієї з найбільших атак дронів з початку року.