Россия перебрасывает войска: в ВСУ назвали направление нового наступления РФ в апреле

Slava Kot
Российская армия опрокидывает дополнительные силы на юг Украины и готовится активизировать штурмовые действия уже в ближайшие недели. Об этом сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин.
Колонна российских танков. Фото из открытых источников
Владислав Волошин в телемарафоне рассказал, что российское командование усиливает группировку войск на Запорожском направлении, в том числе в районе Гуляйполе. Недавно туда была переброшена 40-я отдельная бригада морской пехоты Тихоокеанского флота РФ.
Это подразделение уже пыталось штурмовать украинские позиции возле населенных пунктов Варваровка и Прилуки, однако атаки оказались безуспешными. Кроме того, по данным украинских военных, Россия планирует перебросить на южное направление еще две группировки морской пехоты.
В Силах обороны не исключают, что российские войска могут активизировать наступление на нескольких направлениях юга, в частности на Гуляйпольском, Александровском и Ореховском.
В то же время, ситуация на фронте остается напряженной уже сейчас. По словам Волошина, на Гуляйпольском направлении каждый день фиксируют до 30 боевых столкновений. Наибольшая активность русских войск наблюдается вблизи населенных пунктов Зализничное, Мирное и Волшебное.
Украинское командование отмечает, что внимательно отслеживает перемещение российских сил и готовится к возможному усилению наступления на юге.
