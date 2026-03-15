Россия перебрасывает войска: в ВСУ назвали направление нового наступления РФ в апреле

Российская армия опрокидывает дополнительные силы на юг Украины и готовится активизировать штурмовые действия уже в ближайшие недели. Об этом сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин.

Колонна российских танков. Фото из открытых источников

Владислав Волошин в телемарафоне рассказал, что российское командование усиливает группировку войск на Запорожском направлении, в том числе в районе Гуляйполе. Недавно туда была переброшена 40-я отдельная бригада морской пехоты Тихоокеанского флота РФ.

Это подразделение уже пыталось штурмовать украинские позиции возле населенных пунктов Варваровка и Прилуки, однако атаки оказались безуспешными. Кроме того, по данным украинских военных, Россия планирует перебросить на южное направление еще две группировки морской пехоты.

"Их перебросят на территорию временно оккупированной Донецкой области. Там они пройдут восстановление, пополнение потерь и, вероятно, будут вовлечены в штурмовые действия у нас на юге уже в апреле", — заявил Волошин.

В Силах обороны не исключают, что российские войска могут активизировать наступление на нескольких направлениях юга, в частности на Гуляйпольском, Александровском и Ореховском.

"Говорить, где они, и как это планы российского генерального штаба", — добавил спикер.

В то же время, ситуация на фронте остается напряженной уже сейчас. По словам Волошина, на Гуляйпольском направлении каждый день фиксируют до 30 боевых столкновений. Наибольшая активность русских войск наблюдается вблизи населенных пунктов Зализничное, Мирное и Волшебное.

Украинское командование отмечает, что внимательно отслеживает перемещение российских сил и готовится к возможному усилению наступления на юге.

