Сирський назвав найгарячішу ділянку фронту: де Росія зосередила великі сили

Найінтенсивніші бойові дії на південному фронті нині відбуваються на Запорізькому напрямку, зокрема в районі Гуляйполя. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський після робочої поїздки до підрозділів, які ведуть бої в цій зоні.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото з відкритих джерел
Олександр Сирський в Telegram розповів про ситуацію на фронті. За його словами, російська армія концентрує на Запорізькому напрямку значні сили та техніку, розглядаючи його як один із ключових для наступальних дій.
За його словами, на місці було уточнено бойові завдання для підрозділів відповідно до поточної ситуації на фронті.
Командування також працює над посиленням забезпечення українських військових. Йдеться про додаткові боєприпаси, безпілотники, наземні роботизовані комплекси та інші матеріально-технічні ресурси, необхідні для стримування російського наступу.
Робочий візит головнокомандувача ЗСУ до південного напрямку відбувся 14 березня.
