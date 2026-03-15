Сирський назвав найгарячішу ділянку фронту: де Росія зосередила великі сили
Сирський назвав найгарячішу ділянку фронту: де Росія зосередила великі сили

Сирський заявив, що найінтенсивніші бої відбуваються у районі Гуляйполя на Запорізькому напрямку.

15 березня 2026, 14:40
Slava Kot

Найінтенсивніші бойові дії на південному фронті нині відбуваються на Запорізькому напрямку, зокрема в районі Гуляйполя. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський після робочої поїздки до підрозділів, які ведуть бої в цій зоні.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото з відкритих джерел

Олександр Сирський в Telegram розповів про ситуацію на фронті. За його словами, російська армія концентрує на Запорізькому напрямку значні сили та техніку, розглядаючи його як один із ключових для наступальних дій. 

"Провів черговий день на виїзді, який працював у частинах, що ведуть бойові дії на Запорізькому напрямку, в районах Степногірська, Приморського, Щербаків, Гуляйполя, Зеленого, Варварівки. Інтенсивність наступальних дій в районі Гуляйполя значно вища в порівнянні з іншими напрямками", — пише Сирський.

За його словами, на місці було уточнено бойові завдання для підрозділів відповідно до поточної ситуації на фронті.

Командування також працює над посиленням забезпечення українських військових. Йдеться про додаткові боєприпаси, безпілотники, наземні роботизовані комплекси та інші матеріально-технічні ресурси, необхідні для стримування російського наступу.

"Завдання незмінні — утримання зайнятих рубежів та позицій, завдання максимального втрат ворогу, перехоплення ініціативи та збереження життя наших воїнів. Щиро вдячний солдатам, сержантам та офіцерам, які невтомно працюють, щоб стримувати та нищити російського агресора", — додав Сирський.

Робочий візит головнокомандувача ЗСУ до південного напрямку відбувся 14 березня.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський розповів про великий провал росіян на фронті.

Також "Коментарі" писали, що Москва зазнала найбільшої атаки дронів з початку року.



Джерело: https://t.me/osirskiy/1408
