Сырский назвал самый горячий участок фронта: где Россия сосредоточила большие силы

Наиболее интенсивные боевые действия на южном фронте происходят на Запорожском направлении, в частности в районе Гуляйполя. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский после рабочей поездки в подразделения, ведущие бои в этой зоне.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото из открытых источников

Александр Сырский в Telegram рассказал о ситуации на фронте. По его словам, российская армия концентрирует в Запорожском направлении значительные силы и технику, рассматривая его как одно из ключевых для наступательных действий.

"Провел очередной день на выезде, работавшем в частях, ведущих боевые действия на Запорожском направлении, в районах Степногорска, Приморского, Щербаков, Гуляйполя, Зеленого, Варваровки. Интенсивность наступательных действий в районе Гуляйполя значительно выше по сравнению с другими направлениями", – пишет Сырский.

По его словам, на месте были уточнены боевые задания для подразделений в соответствии с текущей ситуацией на фронте.

Командование также работает над усилением обеспечения украинских военных. Речь идет о дополнительных боеприпасах, беспилотниках, наземных роботизированных комплексах и других материально-технических ресурсах, необходимых для сдерживания российского наступления.

"Задачи неизменны — удержание занятых рубежей и позиций, нанесение максимального урона врагу, перехват инициативы и сохранение жизни наших воинов. Искренне благодарен солдатам, сержантам и офицерам, которые без устали работают, чтобы сдерживать и уничтожать российского агрессора", — добавил Сырский.

Рабочий визит главнокомандующего ВСУ в южное направление состоялся 14 марта.

