Сырский назвал самый горячий участок фронта: где Россия сосредоточила большие силы

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Наиболее интенсивные боевые действия на южном фронте происходят на Запорожском направлении, в частности в районе Гуляйполя. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский после рабочей поездки в подразделения, ведущие бои в этой зоне.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото из открытых источников
Александр Сырский в Telegram рассказал о ситуации на фронте. По его словам, российская армия концентрирует в Запорожском направлении значительные силы и технику, рассматривая его как одно из ключевых для наступательных действий.
По его словам, на месте были уточнены боевые задания для подразделений в соответствии с текущей ситуацией на фронте.
Командование также работает над усилением обеспечения украинских военных. Речь идет о дополнительных боеприпасах, беспилотниках, наземных роботизированных комплексах и других материально-технических ресурсах, необходимых для сдерживания российского наступления.
Рабочий визит главнокомандующего ВСУ в южное направление состоялся 14 марта.
