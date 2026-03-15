Зеленський розповів про великий провал росіян на фронті: що сталося

Президент України Володимир Зеленський заявив, що весняна наступальна кампанія російських військ провалилася, незважаючи на активні спроби противника просунутися на фронті. За словами українського лідера, плани Москви були орієнтовані на початок весни і передбачали масштабні дії, проте українські військові успішно протидіють усім спробам наступу.

Зеленський під час зустрічі з журналістами розповів, що українські сили створили серйозні проблеми для росіян на фронті, зокрема завадили масштабному наступу російської армії.

"Весняна кампанія у росіян вже провалилась. Тому що вона планувалася на початок весни вже на повну. Хоча і пауз великих у "рускіх" немає – змінилась війна. У перший рік всі терпіли до зими, тому що розуміли, що взимку немає якихось наступальних дій. Вже все змінилось", — сказав Зеленський.

За словами президента, росіяни не можуть йти в наступ технікою, бо її Україна спалює. Тому свої наступальні дії армія РФ проводить через спроби інфільтрації.

Зеленський також зауважив, що Путін не хоче закінчення війни і має плани, як захопити більше українських територій.

"Ми бачили цілі. Мені показувала розвідка такі мапи, де закреслено червоним, що вони хочуть на 2026–2027 роки. Це говорить про те, що думок у них про зупинку війни точно немає. Чому ми так реагуємо на слова того чи іншого лідера, що Путін хоче завершити війну? Він не хоче. Інакше у нього карти повинні бути інші", — пояснив Зеленський.

