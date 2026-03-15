Зеленський розповів про великий провал росіян на фронті: що сталося

Slava Kot
Президент України Володимир Зеленський заявив, що весняна наступальна кампанія російських військ провалилася, незважаючи на активні спроби противника просунутися на фронті. За словами українського лідера, плани Москви були орієнтовані на початок весни і передбачали масштабні дії, проте українські військові успішно протидіють усім спробам наступу.
Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел
Зеленський під час зустрічі з журналістами розповів, що українські сили створили серйозні проблеми для росіян на фронті, зокрема завадили масштабному наступу російської армії.
За словами президента, росіяни не можуть йти в наступ технікою, бо її Україна спалює. Тому свої наступальні дії армія РФ проводить через спроби інфільтрації.
Зеленський також зауважив, що Путін не хоче закінчення війни і має плани, як захопити більше українських територій.
