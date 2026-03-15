Зеленский рассказал о большом провале россиян на фронте: что произошло
Зеленский рассказал о большом провале россиян на фронте: что произошло

Зеленский заявил, что весенняя наступательная кампания России провалилась, а масштабных операций у врага пока нет.

15 марта 2026, 10:55
Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что весенняя наступательная кампания российских войск провалилась, невзирая на активные попытки противника продвинуться на фронте. По словам украинского лидера, планы Москвы были ориентированы на начало весны и предусматривали масштабные действия, однако украинские военные успешно противодействуют всем попыткам наступления.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Зеленский во время встречи с журналистами рассказал, что украинские силы создали серьезные проблемы для россиян на фронте, в том числе помешали масштабному наступлению российской армии.

"Весенняя кампания у россиян уже провалилась. Потому что она планировалась к началу весны уже по полной. Хотя и пауз больших у "русских" нет – изменилась война. В первый год все терпели до зимы, потому что понимали, что зимой нет каких-то наступательных действий. Уже все изменилось", — сказал Зеленский.

По словам президента, россияне не могут идти в наступление техникой, потому что ее Украина сжигает. Поэтому свои наступательные действия армия РФ производит через попытки инфильтрации.

Зеленский также отметил, что Путин не хочет окончания войны и имеет планы, как захватить больше украинских территорий.

"Мы видели цели. Мне показывала разведка такие карты, где зачеркнуто красным, что они хотят на 2026-2027 годы. Это говорит о том, что мнений у них об остановке войны точно нет. Почему мы так реагируем на слова того или иного лидера, что Путин хочет завершить войну? Он не желает. Иначе у него карты должны быть другие", – пояснил Зеленский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина усилила удары по военным целям России. В США объяснили причину.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский пригрозил народным депутатам мобилизацией и отправкой на фронт.



